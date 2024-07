Do "Tańca z gwiazdami" namawiali ją od lat! Jacek Jeschke ma zatańczyć ze znaną wokalistką

Kolejna edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Wznowiony po przerwie wiosną tego roku program cieszył się takim zainteresowaniem, że Polsat postanowił kuć żelazo póki gorące i nie czekać do następnego roku z kolejną odsłoną. Popisy taneczne walczących o kryształową kulę gwiazd zobaczymy już jesienią, a, jak podaje Plejada, do ich grona ma dołączyć Natalia Nykiel.

Natalia Nykiel kolejną uczestniczką "Tańca z gwiazdami"?

Jak ustaliła Plejada, produkcja "Tańca z gwiazdami" miała od wielu lat zabiegać o Natalię Nykiel w programie. Informator serwisu przekazał, że wokalistka dostawała propozycje udziału w każdej edycji przez ostatnią dekadę! Oznacza to, że pierwsza z nich pojawiła się tuż po tym, gdy Nykiel została finalistką "The Voice of Poland". Nie wiadomo, dlaczego akurat teraz wokalistka zgodziła się wystąpić w programie, ale, jak podaje serwis, postawiła warunek. Poprosiła o doświadczonego partnera. Produkcja miała więc połączyć ją z Jackiem Jeschke, który wygrał poprzednią edycję razem z Anitą Sokołowską. Ich wspólne zdjęcie z finału znajdziecie w galerii na górze strony. O tym, że Natalia Nykiel ma pojawić się w programie, informował wcześniej także portal Party.

Producentom zależało na jej udziale - Natalia jest przecież jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek, ale również bardzo charyzmatyczną

- cytował serwis, powołując się na swoje źródło.

Kogo jeszcze zobaczymy w "Tańcu z gwiazdami"?

Jak udało się z kolei ustalić nam, w nowej edycji programu ma pojawić się Anna-Maria Sieklucka znana z filmu "365 dni". Nasz informator przekazała, że niewiele brakowało, a wystąpiłaby już w wiosennej odsłonie show. - Tak się jednak nie stało, ale po tym, jak zobaczyła, że program podniósł poziom i okazał się hitem, zgodziła się na udział teraz. Ma nadzieję, że o sobie przypomni, bo jednak łatka dziewczyny z "365 dni" ciągnie się za nią do dziś i reżyserzy jej nie zatrudniają - mówi nasze źródło. Plotek dotarł także do informacji, że warunki ma negocjować także Maciej Zakościelny. - Rozmowy są już tak zaawansowane, że jest tylko o krok od podpisu, jeśli znowu mu się nie odwidzi. Piłka jest teraz po jego stronie - mówiła nam osoba pracująca przy programie. Jak na razie jedynym oficjalnie potwierdzonym przez Polsat uczestnikiem show jest Rafał Zawierucha.