"Halo tu polsat". Miszczak obdzwonił znane nazwiska! "Świetna obsada"

Polsat wreszcie doczekał się śniadaniówki. Już niedługo "halo tu poslat" będzie rywalizować z "Dzień dobry TVN" i "Pytaniem na śniadanie". Od dłuższego czasu coraz więcej mówi się o prowadzących show. Plotek dowiedział się, że pierwsze wydanie poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. W kolejnych dniach mają dołączyć do nich Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Portal Plejada twierdzi, że w ekipie ma pojawić się również Aleksander Sikora, którego stacja promuje od czasu zwolnienia z TVP. Śniadaniówka to nie tylko ciekawe wywiady i materiały reportażowe, ale również spotkania w kuchni! Wreszcie dowiedzieliśmy się, kto zajmie się gotowaniem w Polsacie.

Polsat w końcu odsłonił karty. W kuchni "halo tu polsat" nie zabraknie gwiazd

"Halo, tu Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler i Martin Gimenez Castro. Doskonale ich znacie z naszej anteny! I to oni będą odpowiedzialni za kulinarne doznania w porannym paśmie, dołączając do ekipy "halo tu polsat" - czytamy na oficjalnym profilu stacji. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Już się nie mogę doczekać", "No ciekawie się zapowiada Polsat! Ramówka jesienna, rewolucja. Jestem bardzo ciekawa! Trochę świeżości potrzeba w ogóle w telewizji", "Świetna obsada! Będzie oglądane" - czytamy. A wy czekacie na nową śniadaniówkę?

Katarzyna Cichopek nową gwiazdą Polsatu. Poprowadzi nie tylko śniadaniówkę

Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" nie musiała długo czekać na kolejny angaż. Nim się obejrzała, do drzwi zastukał Polsat z kilkoma kuszącymi propozycjami. Cichopek nie tylko poprowadzi śniadaniówkę z Maciejem Kurzajewskim, ale będzie miała również swój własny program! "Moja mama i twój tata" to randkowy show, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Każde z nich ma inne doświadczenia życiowe i inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej - własnych dzieci" - czytamy na stronie stacji. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dowbor mimo zwolnienia nie skończyła z "Nasz nowy dom". "Robię to poza kamerą"