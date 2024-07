Program "Rolnik szuka żony" zdobył ogromną popularność wśród fanów Telewizji Polskiej. Widzowie uwielbiają oglądać zmagania uczestników w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Warto jednak podkreślić, że jeśli nawet na początku między bohaterami dobrze się układa, nie ma gwarancji, że relacja przetrwa. Tak było w przypadku Nicoli i Darka z dziesiątej edycji miłosnego show. Fanom wydawało się, że ta dwójka jest sobą zauroczona. Nic bardziej mylnego. W trakcie finału wyszło na jaw, że relacja została zakończona. Co więcej, Darek bardzo zranił swoją kandydatkę bolesnymi słowami. Nicola nie powstrzymała łez. Mało kto pamięta, że rolnik zaprosił na gospodarstwo trzy kobiety, a ostatecznie decydował między dwiema. Pamiętacie Natalię? Zobaczcie, co opublikowała.

"Rolnik szuka żony". Darek będzie żałował? Oto, co opublikowała jedna z jego kandydatek

W finale dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" Darek wyznał, że do samego końca zastanawiał się nad wyborem między Natalią, a Nicolą. Co więcej, tuż po podjęciu decyzji, bliscy rolnika byli zawiedzeni. Rodzina Darka nie ukrywała, że to Natalia była ich faworytką. Wygląda jednak na to, że nawet jeśli uczestnik hitu TVP chciałby odnowić relację z kandydatką, nie miałby takiej możliwości. Natalia aktywnie działa w mediach społecznościowych. Bohaterka programu niedawno pokazała fanom, że znalazła już swoją drugą połówkę. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie z ukochanym. Nie załamywała się długo po tym, jak odpadła z show "Rolnik szuka żony". Myślicie, że Darek będzie żałował swoich dawnych decyzji, widząc, że kobiety, które odrzucił, są szczęśliwe? Dajcie znać w ankiecie! Po więcej kadrów z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Co słychać u innej kandydatki Darka? Nicola ostatnio podbiła scenę

Fani najczęściej interesują się życiem Nicoli z programu "Rolnik szuka żony". Nie da się ukryć, że kobieta korzysta z popularności, którą dał jej program. Instagramowy profil kandydatki Darka jest obserwowany przez ponad 70 tysięcy internautów. Niedawno bohaterka randkowego show TVP pochwaliła się tam nagraniem z koncertu duetu ALIEN x MAJTIS. Nicola miała okazję wystąpić na scenie wraz z artystami, a także zaśpiewać jeden z ich najpopularniejszych numerów. Była zachwycona otrzymaną szasną. "Odkąd usłyszałam tę piosenkę, jest ona jednym z moich ulubionych utworów. Możecie się domyślać, jakie to uczucie zaśpiewać ulubioną piosenkę wraz z jej autorami. Dziękuję" - napisała na InstaStories. Kandydatka Darka czuła się swobodnie na scenie. Być może w przyszłości skomponuje własne piosenki?ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Nicola, jakiej jeszcze nie widzieliście. Tak prezentują się jej naturalne włosy

