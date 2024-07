Laura i Karol to uczestnicy piątej edycji wzbudzającego kontrowersje "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich znajomość nie zaczęła się jednak w programie, bo eksperci połączyli ich z zupełnie innymi uczestnikami. W finale show zarówno małżeństwo Laury z Maciejem, jak i Karola z Igą rozpadło się z hukiem i doszło do rozwodów. Kiedy program wyemitowano w telewizji, Laura od razu wpadła w oko Karolowi i postanowił się z nią skontaktować. Jak się później okazało, od razu między nimi zaiskrzyło i zdecydowali się być razem. 30 września 2023 roku Laura i Karol wzięli ślub i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Para właśnie podzieliła się z fanami wyjątkową nowiną.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol w romantycznej sesji zdjęciowej

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" co jakiś czas relacjonują na Instagramie co u nich słychać. Małżonkowie właśnie opublikowali kulisy wyjątkowej sesji zdjęciowej. Zakochani pozowali na tle wyjątkowych miejsc we Wrocławiu. Sesja aż kipi romantyzmem. Karol wystąpił w garniturze, a Laura miała na sobie suknię ślubną. Już we wrześniu para będzie świętować pierwszą rocznicę ślubu i widać, że ich małżeństwo kwitnie. Zdjęcia z pewnością będą wyjątkową pamiątką. Nagranie z kulis wyjątkowej sesji zdjęciowej Laury i Karola możecie znaleźć na dole strony.

Lepszego dnia nie mogliśmy sobie wymarzyć. My, Wrocław i wspaniała pani fotograf. Aniu dziękujemy za wspaniałe uchwycenie chwil

- oznajmiła para na Instagramie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani show zachwyceni związkiem Laury i Karola. "Jesteście cudowni"

Sesja zdjęciowa Laury i Karola ze "ślubu od pierwszego wejrzenia" zachwyciła fanów pary. Bardzo wielu widzów matrymonialnego show TVN jeszcze podczas trwania piątej edycji było przekonanych, że eksperci popełnili wielki błąd i że to właśnie Laura i Karol idealnie do siebie pasują i to oni powinni spotkać się w urzędzie stanu cywilnego. Jak się jednak okazuje, to nie przeszkodziło uczestnikom, aby w końcu znaleźć drogę do siebie. W komentarzach pod nagraniem udostępnionym przez parę posypały się komplementy. "Można się wzruszyć, że taka miłość jednak istnieje. Wyszło epicko dobrze!", "No coś pięknego, aż łza się kręci w oku", "Jesteście cudowni. Życzę wam dużo szczęścia. Kochajcie się i bądźcie szczęśliwi na zawsze", "Cieszę się, że się odnaleźliście. Bądźcie szczęśliwi! Pięknie razem wyglądacie" - czytamy.