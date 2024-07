Klaudię mieliśmy okazję poznać przy okazji dziewiątej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Uczestniczka dzięki pozytywnemu nastawieniu niemalże od razu zyskała sympatię widzów. Na jej gospodarstwie pojawiło się trzech kandydatów, ale to Valentyn najbardziej wpadł jej w oko. Między tą dwójką bardzo szybko narodziło się głębsze uczucie. Po zakończeniu randkowego formatu para kontynuowała relację. Związek okazał się być bardzo poważny, bowiem już jakiś czas później w odcinku specjalnym wyszło na jaw, że są zaręczeni. Wiele wskazuje na to, że uczucie między zakochanymi kwitnie w najlepsze. Ostatnio narzeczeni postanowili wybrać się razem na krótkie wakacje. Tylko spójrzcie na ten kadr.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn na wakacjach. Jest romantyczne ujęcie

Po udziale w telewizyjnym show TVP Klaudia prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz dzieli się z obserwującymi różnorodnymi nowinkami. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak sprawdza się w roli cioci. Tym razem przyszła pora na kadry z ukochanym. Jak się okazało, Klaudia i Valentyn postanowili wybrać się na krótki wyjazd nad morze. Na profilu byłej uczestniczki pojawiło się romantyczne zdjęcie z wyjazdu. Możemy na nim zobaczyć zakochanych, pozujących na tle zachodzącego słońca. Trzeba przyznać, że oboje prezentowali się bardzo dobrze i wyglądali na zadowolonych. "City break nad morzem" - napisała wyraźnie uradowana Klaudia pod zdjęciem. Opisywany kadr możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Klaudia dodała nowe zdjęcie z Valentynem. Internauci nie szczędzą komplementów

Opublikowany post odbił się szerokim echem w sieci. Internauci niemalże w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Pod postem pojawiła się masa reakcji, a w kierunku pary posypały się same komplementy. "Jesteście super, powodzenia!" - napisała jedna z internautek. "Pięknie wam razem" - dodała kolejna. "Najlepszy wybór, jaki mogłaś zrobić. Pasujący uśmiech, pasujące dołeczki, pasujący facet" - stwierdziła następna. "Moja ulubiona para z 'Rolnika'" - napisała jeszcze jedna. To jedynie nieliczne komentarze, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej w podobnym tonie. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Wieczór panieński Roksany. Wśród gości Anna Bardowska. Działo się!

Klaudia i Valentyn 'Rolnik szuka żony 9' Instagram/ rolnikszukazonytvp