"Rolnik szuka żony" to wielki hit Telewizji Polskiej. W ostatnim sezonie programu poznaliśmy Nicolę. Była kandydatką Dariusza. Wielu osobom wydawało się, że ich związek przetrwa próbę czasu. Tak się jednak nie stało. W finałowym odcinku Dariusz zadeklarował, że nic nie czuje do Nicoli. Ta nie kryła ogromnego rozczarowania. - Zerwał ze mną przez internet po całym tygodniu spędzonym razem - wyznała Nicola. Chociaż uczestniczka nie znalazła miłości w programie, to poznała w nim przyjaciółkę. Razem wybrały się na wakacje.

Nicola pozostaje w kontakcie z obserwatorami. Ostatnio pokazała na InstaStories swoją nową fryzurę. Uczestniczka programu „Rolnik szuka żony" rozjaśniła włosy i zdecydowała się na grzywkę. Zdjęcie Nicoli w nowej fryzurze znajdziecie w galerii na górze strony. "Czy się przyzwyczaję? Nie wiem" – pisała. Nic dziwnego, że Nicola postanowiła odświeżyć swój wygląd, ponieważ chwilę później poinformowała internautów o wyjeździe na wakacje. Nadawała z auta. - Kochani, właśnie jadę na wakacje. Mini w sumie. Zobaczcie, z kim. Kojarzycie pewnie – powiedziała Nicola i pokazała na Ewę z programu "Rolnik szuka żony", która prowadziła auto. – Także jedziemy na małe wakacje nad polskie morze, może udostępnimy jakąś lokalizację, gdzie jesteśmy – mówiła Nicola i zaprosiła internautów do wspólnego spotkania.

Nowa fryzura nie jest jedyną zmianą w wyglądzie Nicoli. Nie tak dawno uczestniczka programu zdecydowała się na popularny zabieg. "Zrobiłam to! Odważyłam się i powiększyłam usta. Muszę przyznać, że dość mocno się stresowałam. Najbardziej bałam się bólu, ale niepotrzebnie, bo wbrew wielu opiniom nie bolało wcale tak bardzo. Chciałam, aby efekt był bardzo naturalny i taki udało się uzyskać. Jestem bardzo zadowolona" - przekazała w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Nicola dodała zdjęcie sprzed lat. Tak wyglądała jako nastolatka