"Rolnik szuka żony". Ewa i Nicola ruszyły na balety. Zrobiły SZAŁ

"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Program doczekał się już dziesięciu odsłon. Każda z nich przyciąga masę widzów przed telewizory. W ostatniej mieliśmy okazję poznać Ewę i Nicolę. Co prawda, żadnej z nich nie udało się odnaleźć miłości w programie, za to nawiązały przyjaźnie. Ostatnio, obie panie wybrały się na wspólną imprezę. Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o przerażającej sytuacji, jaka przydarzyła się jej na lotnisku

"Rolnik szuka żony". Ewa i Nicola poszły razem na imprezę. Zaszalały ze stylizacjami

Ewa była kandydatką Waldemara. Początkowo mężczyzna zakochał się w niej po uszy. W finale sytuacja diametralnie się jednak zmieniła. Rolnik wyznał, że rozstał się z Ewą i zamierza układać sobie życie z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Obecnie para oczekuje narodzin dziecka. Z kolei Nicola była kandydatką Dariusza. Między tą dwójką szybko zaiskrzyło i zrobiło się poważnie. W finale dowiedzieliśmy się jednak, że ich relacja nie przerwała próby czasu. Mężczyzna nie szczędził byłej partnerce uszczypliwości.

Wygląda jednak na to, że obie panie pogodziły się już z tym, co przyniósł im program i cieszą się teraźniejszością. Choć nie znalazły miłości, to zaprzyjaźniły się ze sobą i utrzymują regularny kontakt. W mediach społecznościowych co rusz zamieszczają wspólne wyjścia. Tak samo było i tym razem, gdy wybrały się do klubu. Nicola postawiła na czerwoną kreację z długim rękawem. Natomiast Ewa wybrała srebrzystą sukienkę z czarnymi dodatkami. Bez wątpienia obie prezentowały się rewelacyjne. Mało tego uśmiech nie schodził im z twarzy, co oznaczać może tylko, że świetnie się bawiły w swoim towarzystwie. Opisywane kadry możecie zobaczyć na dole strony.

"Rolnik szuka żony". Ewa wydała piosenkę. "Życzę każdemu, aby odnalazł swój talent"

Nie jest tajemnicą, że Ewa pasjonuje się śpiewaniem. Ostatnio byłej uczestniczce hitu TVP udało się zrealizować jedno ze swoich marzeń. Na początku czerwca bieżącego roku w sieci ukazał się jej nowy autorski singiel o tytule "Szanse". "Dajcie znać w komentarzu, jak wam podoba się nowy singiel! Życzę każdemu, aby odnalazł swój talent i wykorzystał swoją szansę!" - napisała pod opublikowanym klipem na YouTubie. Internauci nie szczędzili jej komplementów. Słuchaliście tego utworu? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Klaudia zaskoczyła fanów. Dodała kadry z dziećmi. Podpis mówi sam za siebie.