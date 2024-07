5 lipca odbywa się gala finałowa konkursu piękności Miss Polski 2024, która emitowana jest w Polsacie. Tegoroczną ceremonię zorganizowano w amfiteatrze w parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Nowa Miss Polski koronę otrzyma z rąk Angeliki Jurkowaniec. W rywalizacji 32 kandydatki będą rywalizować o tytuł najpiękniejszej, wśród nich po dwie reprezentantki z każdego województwa. Wydarzenie poprowadzi Agnieszka Hyży w duecie z Aleksander Sikorą. Polsat udostępnił zdjęcie zza kulis i prezenterka zachwyciła w wyjątkowej sukni z kryształków.

Agnieszka Hyży zachwyciła w ażurowej sukni. Posypały się komplementy

Aleksander Sikora to jeden z byłych prowadzących "Pytania na śniadanie". Prezenter długo nie narzekał na brak pracy i niedawno dostał fuchę w Polsacie. U jego boku podczas konkursu Miss Polski 2024 pojawi się Agnieszka Hyży. Polsat właśnie udostępnił zdjęcia zza kulis. Agnieszka Hyży na ten wyjątkowy wieczór wybrała długo suknię na jedno ramię z przezroczystej tkaniny, którą ozdobiono kryształkami w kolorze złota i srebra. Prezenterka od razu zebrała sporo komplementów. "Jesteś przepiękna", "Wspaniale wyglądacie" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się w sieci. Wygląda na to, że nowy duet Polsatu ma sporą szansę na sukces. Zdjęcie Aleksandra Sikory i Agnieszki Hyży znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Aleksander Sikora zadebiutował w Polsacie. "Jest delikatna adrenalina"

Aleksander Sikora ma już za sobą debiut w Polsacie. Oficjalnie dołączył do ekipy prowadząc galę Mister Supranational 2024, który odbył się 4 lipca. Na scenie zdobył się na szczere wyznanie. - Dobry wieczór państwu. Muszę przyznać, że jest delikatna adrenalina, ale to ogromny zaszczyt, że mogę w państwa obecności dzisiaj debiutować na antenie Polsatu. Przypadł mi ogromny zaszczyt wypowiedzieć to jakże kluczowe zdanie. Festiwal Piękna 2024 uważamy za rozpoczęty! - mówił. Występ prezentera przypadł widzom do gustu. "Bardzo dobry dziennikarz, świetnie, że znowu będzie na ekranach TV" - czytamy na oficjalnym profilu stacji na Facebooku. Jak sądzicie, Sikora będzie nową gwiazdą stacji?