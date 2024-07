Choć dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" już dawno dobiegła końca, to jej uczestnicy zdecydowanie nie dają o sobie zapomnieć. Bez wątpienia jednym z bardziej kontrowersyjnych był Dariusz. Mężczyzna zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kandydatki. Wśród nich znalazła się Nicola. To właśnie do niej rolnik zapałał największą sympatią. Para bardzo szybko nawiązała relację, która wydawała się być poważna. W finale okazało się jednak, że związek zakończył się fiaskiem. Teraz Nicola zamieściła w sieci kadry z domu Dariusza, czyżby coś było na rzeczy?

"Rolnik szuka żony". Nicola zaskoczyła fanów. Pokazała kadr z domu Dariusza

W programie Dariusz i Nicola niemal spijali sobie z dzióbków. Gdy w finałowym odcinku widzowie dowiedzieli się, że para nie jest razem, nie kryli zdziwienia. Mało tego okazało się, że Dariusz i Nicola rozstali się w bardzo nieprzyjemnej atmosferze. Rolnik wprost stwierdził, że to była pomyłka, z kolei kobieta nie kryła emocji i łez wzruszenia. Po zakończeniu emisji Nicola dostała mnóstwo wsparcia od fanów formatu, natomiast na Dariusza wylała się lawina nieprzychylnych komentarzy. Widzowie zarzucali mu m.in., że jest niepoważny. Jakiś czas temu Nicola pozbierała się po rozstaniu, a swoją codzienność chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Ostatnio zamieściła na Instagramie nową relację, w której mogliśmy zobaczyć dom Dariusza. Okazuje się, że była uczestniczka oglądała powtórki z programu. Wszystko wskazuje na to, że Nicola zdążyła już nabrać dystansu do tego, co wydarzyło się w programie miedzy nią a rolnikiem. Opisywany kadr z InstaStories Nicoli możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Nicola powiększyła usta. Fani podzieleni

Jakiś czas temu Nicola postanowiła zrealizować jedno ze swoich marzeń. Okazuje się, że była uczestniczka hitu TVP chciała powiększyć usta. W tym celu wybrała się do kliniki medycyny estetycznej, a całość zabiegu zrelacjonowała fanom. "Zrobiłam to! Odważyłam się i powiększyłam usta. Muszę przyznać, że dość mocno się stresowałam. Najbardziej bałam się bólu, ale niepotrzebnie, bo wbrew wielu opiniom nie bolało wcale tak bardzo. Chciałam, aby efekt był bardzo naturalny i taki udało się uzyskać. Jestem bardzo zadowolona" - zdradziła na Instagramie. Nieco później fani ruszyli do komentowania. Nie da się ukryć, że zdania były podzielone. Jedni zachwycali się nad efektem końcowym, a inni podeszli do tego trochę bardziej sceptycznie. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemar chwali się przygotowywaniami. Tak szykuje pokój dziecięcy. "Idealne miejsce".

'Rolnik szuka żony'. Nicola fot. Instagram/@nicolagaw