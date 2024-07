Program "Rolnicy. Podlasie" cieszy się dużą popularnością. W formacie występują m.in. Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj, Bogdan Kubala z Borowskich Ciborów oraz Jurek Kondratiuk ze wsi Ciełuszki. Najbardziej rozpoznawalny duet z programu "Rolnicy. Podlasie" tworzą jednak Gienek i Andrzej Onopiukowie z Plutycz. Ojciec i syn od razu przypadli do gustu widzom. Oprócz występów w telewizji nagrywają także filmiki na YouTubie, gdzie obserwuje ich 121 tys. użytkowników. Co słychać u rodziny z Plutycz? Uczestnicy programu wzięli się za porządki.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej wyjawił pewien fakt. Gienek "nienawidzi" sprzątania

W ostatnim odcinku programu "Rolnicy. Podlasie" Gienek, Andrzej oraz Sławek zabrali się za porządki wokół domu. Przypomnijmy, że niedawno panowie odświeżyli całe podwórko, zwieźli ziemię i sadzili kwiaty. - Z zewnątrz i wewnątrz wygląda elegancko - mówił wówczas z dumą Gienek. Po zakończeniu remontu podwórko było brudne. W niektórych miejscach zalegały słoma i piasek. Podczas sprzątania Andrzej wyjawił pewien fakt na temat swojego taty. - Sławek lubi sprzątać, a mój ojciec nienawidzi tego sprzątania - zdradził w ostatnim odcinku programu "Rolnicy. Podlasie". Spodziewaliście się takiej informacji o Gienku? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Rolnicy. Podlasie". Gienek ma problemy zdrowotne. "Biorę silne antybiotyki"

Być może niechęć Gienka do sprzątania wynika z jego problemów zdrowotnych. Niedawno mężczyzna wyjawił w rozmowie ze Sławkiem, że bardzo boli go noga i źle się czuje. - Biorę silne antybiotyki. Zrobili mi zastrzyki - powiedział do kolegi. W odpowiedzi nie usłyszał słów wsparcia. - Od leżenia chyba. (...) To trzeba wziąć się za robotę, a nie za leżenie bykiem i to szybciej odejdzie. I nie myśleć o nodze, tylko lekarstwa przyjmować - poradził mu Sławek. Jeśli chcecie zobaczyć wspólne zdjęcia Gienka i Andrzeja w programie "Rolnicy. Podlasie", to zajrzyjcie do galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Monika i Tomek mają niesamowite gospodarstwo. Spójrzcie tylko na ten dom!