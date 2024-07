Sara wzięła udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Uczestniczka przez jakiś czas była faworytką rolnika Karola. Niestety para rozstała się tuż przed finałem. Mimo takiego obrotu spraw Sara zdobyła sporą popularność i cieszyła się ogromnym wsparciem fanów. Dziś jej profil na Instagramie obserwuje ponad 14 tys. osób. W 2021 roku kobieta wzięła ślub z Dawidem. Zakochani w pierwszą rocznicę ślubu poinformowali, że zostaną rodzicami. Teraz Sara wyprawiła chrzciny dla swojego drugiego dziecka. Miała być dziewczynka, a wyszło jak zawsze. Młoda mama nie jest w żadnym stopniu rozczarowana. We wpisie na swoim profilu opowiedziała o trudnych chwilach związanych z wychowywaniem dwójki synów. Sara przeszła diametralną metamorfozę. Zobacz, jak wyglądała kilka lat temu na planie "Rolnik szuka żony". Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna wróciła z dzieckiem ze szpitala. Taka niespodzianka na nią czekała

"Rolnik szuka żony". Sara czasem myśli, że nie da rady i wtedy pojawiają się oni

Była uczestniczka programu przyznała, że w trudnych momentach odnajduje radość w braterskiej więzi swoich dzieci. "Kocham tę ich relacje. Igo to najwspanialszy brat. Jak tylko Kubuś płacze, on już jest przy wózku, aby go lulać. Bywa nam ciężko, czasem myślę, że nie dam już rady, a wtedy oni uśmiechają się i topią moje serce" - pisała. Później Sara przyznała, że nigdy nie myślała, że zostanie matką dwóch chłopców. "Zawsze myślałam, że będę miała córkę. Przy każdej ciąży większe wskazanie na córkę a finalnie z córki robił się synek. Dziś wiem, tak miało być i nie wyobrażam sobie, aby miało być inaczej. Kocham nad życie. Moi chłopcy" - czytamy.

"Rolnik szuka żony". Sara zachwyciła fanów zdjęciem z chrzcin

Na zdjęciu widzimy imprezowe ozdoby i wystrojoną Sarę z dziećmi. Młoda mama założyła krótką, białą sukienk i przezroczyste buty na obcasie z kryształowymi elementami. Wyglądała naprawdę pięknie. Chłopcy mieli eleganckie beżowe stroje. Obserwatorzy Sary byli oczarowani zdjęciami z uroczystości. "Pięknie kochana", "Moi Kochani. Mmm... Miło się na was patrzy", "Pięknie dużo zdrówka dla Kubusia" - pisali. ZOBACZ TEŻ: Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała córkę. Antosia rośnie jak na drożdżach. Podobna do mamy?