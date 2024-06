"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jeden z niekwestionowanych hitów TVN. Program polega na zawarciu związku małżeńskiego z kompletnie nieznajomą osobą. W dziewiątej odsłonie formatu ekspertki sparowały ze sobą Kornelię i Marka. Para niemalże od razu złapała wspólną nić porozumienia. Świeżo upieczeni małżonkowie szybko się dogadali, tym samym przypadli do gustu widzom. Wielu z nich sądziło, że tylko oni mają szansę na przetrwanie po programie. Jak widać, nie mylili się. Marek i Kornelia kontynuują małżeństwo i wydają się być ze sobą niezmiernie szczęśliwi. Ostatnio na jednej z relacji kobieta zaskoczyła pewnym wyznaniem. Zdradziła, że chce sprzedać swoją suknię ślubną. Wcześniej taka opcja nie wchodziła w grę. Co się zmieniło?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia chce sprzedać suknię ślubną. Niech wam również przyniesie szczęście

Kornelia brała ślub w pięknej białej sukni. Gorset pokryty koronką i lekko rozkloszowany dół tworzyły razem elegancką i spójną całość. Choć internautki wielokrotnie zasypywały kobietę pytaniami, czy zamierza sprzedać kreację, ta za każdym razem odpowiadała, że nie. Teraz wygląda jednak na to, że zmieniła zdania. Na InstaStories zamieściła wpis, w którym poinformowała, że jest gotowa oddać swoją suknię ślubną w inne ręce, by jeszcze komuś przyniosła szczęście. "Dziewczyny pytacie, czy sprzedam wam moją sukienkę ślubną. Jeszcze jakiś czas temu pisałam, że nie, ale jeśli któraś z was naprawdę marzy o takiej sukience, to dajcie znać, niech wam również przyniesie szczęście" - napisała na InstaStories. Zdjęcia Kornelii w sukni ślubnej możecie obejrzeć w naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Padły wzruszające słowa

Jakiś czas temu Kornelia i Marek świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji mężczyzna zamieścił w mediach społecznościowych specjalny post, dedykowany żonie. Podkreślił w nim, jak bardzo jest wdzięczny za wszystkie chwile spędzone razem z ukochaną. "Przeżyliśmy już cały rok jako mąż i żona, ale to dopiero początek naszej niesamowitej przygody. Patrząc w twoje oczy, widzę cały świat i wiem, że jestem w najlepszym miejscu na ziemi" - napisał. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta pokazała zdjęcia ze ślubu. Tak wygląda jej mąż.

