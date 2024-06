"Rolnicy. Podlasie" to program, który opowiada o życiu i codzienności rolników. W formacie telewizji Fokus TV występuje mnóstwo bohaterów. Niektórzy z nich zyskali nawet status gwiazd. Mowa przede wszystkim o Andrzeju i Gienku z Plutycz, którzy prowadzą nawet kanał na YouTube, gdzie zdobyli ponad 100 tysięcy subskrypcji. Wielu uczestników zrezygnowało jednak z udziału w programie. Pamiętacie ich jeszcze?

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Zapendowska występowała w wielu programach. Później spotkał ją hejt

"Rolnicy. Podlasie". Sylwia i Karol z Pasynek

Wśród uczestników, którzy nie występują już w formacie "Rolnicy. Podlasie", znajdują się Sylwia i Karol z Pasynek. Rodzice wraz z trójką dzieci mieszkali i pracowali na gospodarstwie. Hodowali między innymi kozy, konie i krowy. Zawsze powtarzali, że chcą wychować pociechy na wsi w zgodzie z naturą. - Jeżeli chodzi o jedzenie, to dokupujemy niewiele. Jesteśmy samowystarczalni. Kupujemy ubrania i buty, czyli to, czego nie wyprodukujemy w gospodarstwie. Jeżeli zostaje nam za dużo warzyw, to rozdajemy rodzinie, znajomym. Nie lubię marnować jedzenia - tak Sylwia opowiadała o swoim życiu w wywiadzie z portalem podlasie24.pl. Po więcej zdjęć uczestników programu "Rolnicy. Podlasie" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Rolnicy. Podlasie'. Sylwia i Karol z Pasynek fot. https://www.youtube.com/@podlaskie2474

"Rolnicy. Podlasie". Marcin i Wiola ze Strabli

Wiola i Marcin z programu "Rolnicy. Podlasie" wystąpili tylko w jednym z sezonów. Para wychowywała razem czwórkę dzieci. Sami mówili o sobie, że są po wielu przejściach. Marcin na co dzień zajmował się handlem cielętami. Mieszkali w wynajmowanej posiadłości. Starali się jednak dorobić własnego domu. "Chcę być na wsi i zajmować się hodowlą zwierząt. Nieważne gdzie, oby były to tereny rolnicze oraz własny, dom, podwórko i budynki gospodarcze. To takie moje i zarazem nasze wspólne marzenie. Może w końcu uda się nam je spełnić" - mówiła Wiola w rozmowie z portalem bielsk.eu. Później rodzina zrezygnowała z występów w rolniczym show.

'Rolnicy. Podlasie'. Marcin i Wiola ze Strabli fot. https://www.youtube.com/@Bielskeu

"Rolnicy. Podlasie". Hodowcy alpak, Dominik i Halina

Dominik i jego mama Halina hodowali razem alpaki. W jednym z odcinków dawny bohater wyznał, że początki nie były łatwe. Sąsiedzi na wsi wyśmiewali się z rolnika, który zdecydował się na takie zwierzęta. Z czasem jednak wszyscy przekonali się do alpak. "Ale teraz oswoili się z tą myślą, że alpaki są u nas - mówił jakiś czas temu uczestnik programu "Rolnicy. Podlasie". Dominik z mamą byli ogromnie dumni ze swojego gospodarstwa. Teraz niestety nie występują już w formacie. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Monika i Tomek mają niesamowite gospodarstwo. Spójrzcie tylko na ten dom!

'Rolnicy. Podlasie'. Hodowcy alpak, Dominik i Halina fot. https://www.youtube.com/@lubietotv9357