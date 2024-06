Andrzej Morozowski związany jest z TVN24 od początku istnienia stacji. Program "Tak jest", gdzie omawiane są bieżące wydarzenia polityczne i społeczne to jego autorski pomysł. Prowadzi go od kilkunastu lat. Na początku był jedynym gospodarzem, ale z czasem dołączyli do niego również Rafał Wojda, Marcin Zaborski, Małgorzata Łaszcz, Agata Adamek, Anna Jędrzejowska i Arleta Zalewska. Od marca br. Morozowski przestał pojawiać się na antenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak kiedyś wyglądała praca dziennikarza sejmowego. Opowiada Andrzej Morozowski

Andrzej Morozowski wraca do zdrowia. I na antenę!

Fani byli wyraźnie zaniepokojeni jego nieobecnością. Już w kwietniu widzowie TVN24 o przyczynę nieobecności Morozowskiego pytali prowadzących program "Szkło kontaktowe. - Mogę państwu powiedzieć, że dzisiaj bardzo długo rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej jest po pewnym zabiegu szpitalnym, tak to nazwijmy. Dochodzi do siebie. Wszyscy wiemy, że za dwa, trzy, może cztery tygodnie wróci w pełni sił. Też Państwa pozdrawia – wyjaśniał w programie Tomasz Sianecki. Prowadzący "Szkło kontaktowe" wyjaśnił również, dlaczego dziennikarz nie pojawia się w czołówce.

Jest sporo takich głosów [z pytaniami - red.] co się z nim dzieje. Niektórzy zauważyli, że zniknął z czołówki. Zniknął, bo go nie ma, a jak będzie, to znowu się w tej czołówce pojawi. Dużo zdrowia Andrzej!

- tłumaczył.

Teraz jednak widzowie programu "Tak jest" mogą odetchnąć z ulgą. Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, Andrzej Morozowski wraca na antenę. Jego pierwsze wejście zapowiedziane zostało na 18 czerwca. Tak też się stało. Pojawił się na wizji i podziękował za wsparcie.

Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy tak niepokoili się o moje zdrowie. Świadomość, że tak wiele osób trzyma kciuki za to, żebym wyzdrowiał, dodała mi sił. Jak widać, podziałało i mogę przestawić państwu dzisiejszych państwa i moich gości.

Taki jest "Tak jest"

Do programu "Tak jest" zapraszani są politycy, dziennikarze i eksperci. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualne Media, format cieszy się niesłabnącą popularnością. Średnia widownia cyklu "Tak jest" w okresie od 2 stycznia do 19 lipca 2023 roku wyniosła 535 tys. osób, co przełożyło się na 5,58 proc. udziału TVN24 wśród wszystkich widzów, 2,85 proc. w grupie komercyjnej 16-49 i 3,51 proc. w grupie 16-59.