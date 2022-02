Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Kasia i Paweł z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ewidentnie nie rozstali się w dobrych stosunkach. Sporo na temat ich relacji odsłonił odcinek specjalny programu, w którym uczestnicy opowiadali o tym, jak eksperyment wpłynął na ich życie. Paweł przyznał, że ma do byłej partnerki spory żal. Wytknął Kasi, że nie ma zainteresowań, a podczas wspólnego mieszkania była cały czas zamknięta w sobie. Uważa też, że Kasia pokazała w programie dwie twarze i zarzucił jej wręcz, że zachowywała się, jakby była na lekach. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał również, że nie rozumie, dlaczego tak długo go zwodziła i odwlekała decyzję o rozstaniu. Po emisji odcinka Kasia nie kryła rozczarowania słowami Pawła i zgodziła się z fanami, że zachował się bez klasy. To z kolei ewidentnie rozsierdziło Pawła, który wbił byłej żonie kolejną szpilę - tym razem w instagramowym poście.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paweł i Kasia nadal są skonfliktowani

Podczas Q&A zorganizowanego przez Kasię na Instagramie pojawiło się wiele negatywnych komentarzy o byłym partnerze, z którymi uczestniczka w pełni się zgodziła. Przytaknęła m.in. internaucie sugerującemu, że Paweł powinien wstydzić się za to, co powiedział na jej temat. Były Kasi nie pozostał jej dłużny. Po dłuższej przerwie uaktywnił się na Instagramie i napisał post, w którym zachęcił do obejrzenia odcinków specjalnych "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przy okazji osoby krytykujące odesłał na profil Kasi.

Drodzy obserwujący, od ostatniego postu trochę minęło. Zamiast na Insta skupiłem się na życiu prywatnym. Jeżeli chcecie wiedzieć, co u mnie i innych uczestników, to na Player.pl lub jutro na TVN będą kolejne odcinki z losami uczestników po programie. PS. A gdybyście chcieli na mnie trochę ponarzekać, to na profilu mojej byłej jest jeszcze sporo miejsca - podsumował Paweł.

Słowa uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotkały się z dość mieszanym odbiorem. Część osób twardo stoi po stronie Kasi, inni popierają Pawła i zgadzają się, że ma prawo mieć do byłej żal. Jeszcze inny są już tą dramą zmęczeni i uważają, że od ślubu minęło już tyle czasu, że pora odpuścić.

I już zaczyna się docinka do swojej byłej, dziecinada.

Miałeś prawo do swojego zdania na ten temat, nie zgadzam się z większością, że to było nie na miejscu, ja na twoim miejscu jeszcze bardziej dosadnie skomentowałabym relację z panią, o której mowa w ostatnim zdaniu.

Dalibyście już sobie spokój z nastawianiem przeciwko sobie i docinkami na temat drugiej osoby. Po co tracić energię na takie rzeczy? Tym bardziej, że minął prawie rok od eksperymentu. Rozwiedźcie się jak ludzie i niech każde idzie w swoją stronę - czytamy w komentarzach.

