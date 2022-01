Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

"Farma" to bazujący na norweskim formacie program, w którym grupa przyzwyczajonych do miejskiego życia uczestników przeprowadza się na wieś. Na tytułowej farmie muszą zadbać nie tylko o gospodarstwo i zwierzęta, ale także o siebie. Nie mają bowiem bieżącej wody, prądu ani internetu, a zapasów jedzenia starczy tylko na pewien czas. Zapowiadany od dawna reality show wystartował 17 stycznia 2022 roku, odcinki emitowane są codziennie. Wydawać by się mogło, że to dla widzów dobra informacja, jednak nie wszyscy są z tego zadowoleni. Widzowie narzekają, że nie będą w stanie być na bieżąco.

"Farma". Fani programu proszą Polsat o emisję powtórek

Nowe reality show Polsatu to wśród licznych programów randkowych, które królują teraz w telewizji, powiew świeżości. Niewykluczone, że ten fakt docenili widzowie, z których lwia część jest mile zaskoczona po pierwszym odcinku "Farmy" i zapowiada, że będzie śledzić polsatowski format. Pojawiły się jednak głosy, że trudno oglądać wszystkie odcinki programu, który emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 bez żadnych powtórek.

My, widzowie, prosimy o powtórki programu z całego tygodnia.

Może ciekawe, ale przesada i to duża, że to pięć dni w tygodniu o 20 - czytamy na fanpage'u stacji.

Niektórzy widzowie narzekali także na bardzo długie przerwy reklamowe oraz fakt, że z ich powodu pierwszy odcinek trwał w sumie ponad godzinę.

Wczorajszy odcinek "Farmy" skończył się o 21:03. Skróćcie przerwę, która jest w trakcie programu, i po problemie - pisze internautka.

Stacja póki co nie odniosła się do apelu widzów. Inni komentujący zauważyli jednak, że przegapione w telewizji odcinki można śledzić online za pośrednictwem Polsat Box. Takie rozwiązanie nie wszystkich satysfakcjonuje. Niewykluczone, że brak powtórek codziennego programu to świadoma decyzja stacji, aby widzowie częściej korzystali z internetowej platformy. Dodatkowo na Polsat Box pierwszy odcinek "Farmy" można było zobaczyć przedpremierowo przed emisją w telewizji. Telewizyjnych powtórek nie miał także show "Love Island", który również jest programem codziennym.