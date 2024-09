Sylwia i Akop Szostakowie rozstali się i zeszli. A teraz? Trener zdradził, jaka jest prawda

Sylwia i Akop Szostakowie zbudowali kariery jaki jedna z najbardziej rozpoznawalnych par branży fitness. Prowadzą też firmę dietetyczno-treningową. Małżeństwo wspólnie udzielało się w mediach, a trener personalny ma za sobą nawet występ w "Tańcu z gwiazdami". W marcu 2024 roku oboje poinformowali o rozstaniu. W czerwcu natomiast para wybrała się razem do Paryża. "Chcemy spróbować wszystko naprawić" - pisał wówczas Akop na Instagramie. Choć to, że para dała sobie drugą szansę, ucieszyło fanów, to niektórzy zarzucali Szostakom, że całe rozstanie było odegrane pod publikę. Okazuje się jednak, że powrót nie zakończył się sukcesem. Trener w końcu odniósł się do swojego związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Akop i Sylwia Szostakowie komentują swój wpis o rozstaniu

Szostakowie wrócili do siebie. Teraz takie wyznanie. Akop odpowiedział, co ze związkiem

Akop Szostak wszedł w interakcję z fanami na Instagramie, gdzie mogli zadawać mu pytania. Internauci byli bardzo ciekawi kwestii związanych z życiem prywatnym trenera. Jedna z osób zapytała, czy Szostak jest w związku, na co odpowiedział krótkim "nie". Tym samym postawił sprawę jasno i już wiadomo, że ostatecznie rozstał się z żoną. Kiedy padło pytanie, czy chciałby zostać tatą, również nie unikał odpowiedzi.

Nie zastanawiam się nad tym zbyt wiele, ponieważ nie szukam związku. Prawdopodobnie zostanę znowu psim tatą i przygarnę siostrę dla Draculi [psa - przyp. red.]

- napisał na InstaStories.

Sylwia i Akop Szostakowie nie są już razem. Teraz trener udziela rad innym

Okazuje się, że wiele osób zwróciło się do niego o porady związane ze związkami. Trener chętnie udzielał na nie odpowiedzi. "Kryzys w związku. Odczuwam już tylko negatywne emocje. Terapia czy rozstanie"? - pytała jedna z osób. Zaskakujące, co odpowiedział Akop Szostak. Być może dlatego wraz z Sylwią próbowali do siebie wrócić. "Słowo 'kryzys' nie oznacza końca. Zawsze warto starać się do samego końca. Jeśli nie próbowaliście terapii, to warto spróbować - nawet po to, aby mieć pewność, że zrobiliście wszystko, co było w waszej mocy. Dobrze jest dawać sobie szansę, ale równie ważne jest wiedzieć, kiedy sobie odpuścić. Życzę wam dużo szczęścia" - odpisał. Wygląda na to, że to ostateczny koniec relacji Szostaków.

Odpowiedzi Akopa Szostaka do fanówOtwórz galerię