Niedawno do telewizji powrócił format "Ślub od pierwszego wejrzenia". Za nami ceremonia Kamila oraz Joanny. Uczestnicy nie kryli pozytywnego zaskoczenia, gdy zobaczyli się po raz pierwszy. - Pięknie wyglądasz - szepnął Kamil. - Dziękuję bardzo - odpowiedziała Joanna cała w skowronkach. - Jak ja go zobaczyłam, to już wiedziałam, że będzie okej. Oczy zwierciadłem duszy - wyznała przed kamerami. Internauci nie byli tak entuzjastyczni. Skrytykowali pana młodego.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil obciął włosy. "Jest mi niezmiernie przykro, że..."

Kamil zamieścił na InstaStories dłuższą wypowiedź. "Zaczęły do mnie spływać za pomocą mediów społecznościowych informacje o intruzie, który chciał zniszczyć moją uroczystość ślubną. (...) Zdecydowałem się na ten bezwzględny ruch, aby ukarać sprawcę tego incydentu. (...) Jest mi niezmiernie przykro, że naraziłem żonę, gości weselnych, a przede wszystkim osoby oglądające wtorkowy odcinek, które poczuły się zgorszone" - pisał. Jak się okazało, chodziło o ślubną fryzurę uczestnika, a dokładniej pasmo włosów, które wypadło mu z kucyka.

Internauci bardzo emocjonowali się wyglądem Kamila. Uczestnik przytoczył kilka komentarzy. "Co to za kudły tam z tyłu?", "Nikt mu tego kukuryku z tyłu nie przyklepał?", "Włosy zabiły ceremonię", "Włosy z tyłu tragedia" - pisali w mediach społecznościowych. Kamil postanowił obrócić sprawę w żart. Jak rozwiązał całą sytuację? Chwycił za nożyczki i obciął sobie pasmo włosów. Był wyraźnie rozbawiony. Nie mógł powstrzymać się od śmiechu, gdy trzymał obcięte włosy w ręce. "Pozdrawiam wszystkich wrażliwych, mniej lub bardziej na moje weselne niedociągnięcia" - skwitował.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna i Kamil są razem po programie? Internauci nie mają wątpliwości

W kolejnych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uczestnicy wyruszą w podróż i poznają swoich bliskich. Najbardziej ekscytujący będzie jednak finał, na który widzowie jeszcze trochę muszą poczekać. To właśnie wtedy uczestnicy wyjawią, czy chcą kontynuować małżeństwo. Niektórzy dociekliwi internauci wpadli na pewne tropy. Zauważyli, że Kamil ma na jednym z materiałów obrączkę na palcu. Uznali, że to dowód na powodzenie eksperymentu. "Raczej są razem" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr rozsierdził fanów. "Czuć narcyzem". Tak potraktował przyjaciółkę