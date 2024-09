Anna Renusz przez lata była związana z programem "Królowe życia". Jak widać influencerka nie ma dość współpracy ze stacją TTV. Niedawno kobieta pojawiła się w nowej odsłonie "Dam i wieśniaczek". - Na wieś chciałabym pojechać po to, żeby posłuchać samej siebie. Posłuchać śpiewu ptaków. Czasami brakuje mi czasu z przyrodą, po prostu, żeby odsapnąć - mówiła przed kamerą. Na jej miejsce do Gdyni przyjechała charyzmatyczna Monika, która na co dzień prowadzi ze swoim mężem azyl dla świń. Jak panie poradziły sobie w nowych rolach?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Renusz wyjechała do Turcji. Pokazała, co sobie poprawiła

"Damy i Wieśniaczki". Anna zrozumiała, na czym polega życie na wsi

"Królowa życia" nie była zaskoczona obowiązkami, które na nią czekały. Renusz wskoczyła w gumofilce i z uśmiechem na ustach karmiła świnie. Łatwo nie było, ale ostatecznie podołała wszystkim zdaniom. Nieco gorzej radziła sobie sama Monika. Praca w salonie i kontakt z ludźmi bardzo ją stresował. Polały się łzy, ale ostatecznie, dzięki wsparciu przyjaciół influencerki, udało jej się przetrwać. Pod koniec odcinka kobiety wymieniły się swoimi doświadczeniami. - Bardzo dużo pracujesz kochanie, naprawdę. Jak ja przejęłam twoje obowiązki, to byłam w szoku, ale czułam się jak u siebie w domu. Było cudownie - mówiła Renusz. Z pobytu w Gdyni ostatecznie była zadowolona również Monika - Masz wspaniałych przyjaciół i męża. (...) Najgorzej było w salonie. Nauczyłam się tego, że muszę wyjść do ludzi - podsumowała. A co o odcinku sądzą fani programu?

"Damy i Wieśniaczki". Widzowie wydali werdykt. Takiej damy jeszcze nie było

Pod materiałami z odcinka zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Anan Renusz zrobiła na widzach ogromne wrażenie. "Najlepszy odcinek ever! Wreszcie normalna dziewczyna jako dama. Aniu, jesteś wielka", "Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak poradziła sobie Ania", "Super odcinek! Jak dwie kumpele", "Od dziś jestem ogromną fanką Ani! Wow" - czytamy. Komplementy usłyszała również Monika. "Monika przepiękna. Po za tym bardzo inteligentna", "Fantastyczna Monika, wspaniała kobieta" - pisali widzowie. ZOBACZ TEŻ: Anna Renusz z "Królowych życia" przeszła ogromną metamorfozę. Wcześniej przypominała znaną modelkę