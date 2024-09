Drugi epizod programu "Moja mama i twój tata" przyniósł sporą niespodziankę. Do poznanych w pierwszym odcinku uczestników dołączyli kolejni single - Sławomir i Anna. Mieszkańcy willi nie kryli zaskoczenia. Część z nich zdążyła już się poznać na randkach i wyrobić pierwsze opinie. Wygląda jednak na to, że każdy z nich będzie musiał na razie wstrzymać się z deklaracjami. Anna na nowo rozbudziła uwagę wszystkich mężczyzn i wywołała spore poruszenie wśród kobiet. Również Sławomir cieszył się niemałym zainteresowaniem. Przed uczestnikami naprawdę trudne decyzje.

"Moja mama i twój tata". Anna i jej córka zachwyciły uczestników. "Ma taką instagramową urodę"

Anna ledwie co weszła do willi, a już namieszała w głowach uczestników. - Z Anki jest niezła dziewczyna, tak? Dużo ma seksapilu w sobie. Ciało krągłe, ładne, szczupłe, eleganckie - mówił Krzysztof, który dopiero co wrócił z randki z Donatą. Nowa uczestniczka wpadła w oko również Piotrowi. Anna nie ukrywała, że odwzajemnia zainteresowanie. W pewnym momencie poprosiła go nawet o oprowadzenie po posiadłości. Sporo działo się także w pokoju dzieci. Julia, córka Anny oczarowała wszystkich siedzących w pokoju. - Jest przepiękna, ma taką instagramową urodę" - mówiła jedna z dziewczyn. Dzieci nie mają wątpliwości, że Anna przejmie stery w domu singli. Niektórzy zaczynają obawiać się o utworzone pary. Również zwiastun nowego odcinka uchylił nieco rąbka tajemnicy. Nie ma wątpliwości, że w kolejnych tygodniach to właśnie nowa uczestniczka będzie grała główne skrzypce.

"Moja mama i twój tata". Widzowie chwalą pierwsze odcinki programu

Wygląda na to, że nowy format Polsatu przypadł widzom do gustu. "Zapowiada się ciekawie. Najlepsze reakcje dzieciaków. Jak oni dobrze znają swoich rodziców", Super program", "Fajny program, ciekawi uczestnicy i idealna prowadząca" - czytamy pod materiałami promującymi reality na Instagramie. Nowe odcinki można oglądać w każdą środę o godz. 20.10. Dajcie znać, co myślicie o tych, które zostały już wyemitowane.