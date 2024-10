Aida Kosojan-Przybysz to wróżka urodzona w Gruzji, która od lat mieszka w Polsce. Kobieta twierdzi, że dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. O swoich przemyśleniach opowiada w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu zachęcała do refleksji nad codziennością. "Odpuszczanie i rozchmurzenie obudzi w tobie pogodę ducha. Daj sobie znak, że nie odwracasz się od siebie, jesteś przy sobie, bądź wdzięczny, że doszedłeś do dzisiaj" - pisała. Ostatnio poruszyła także inną, ale równie istotną kwestię. Zwróciła się do obserwatorów z apelem.

Wróżka Aida szczerze o jesieni. "Piękny czas na wyczyszczenie emocji"

Ostatnio wróżka Aida podzieliła się ze swoimi obserwatorami kolejnymi przemyśleniami. Tym razem wspomniała o jesieni, która jest jej zdaniem idealnym momentem na to, aby skupiać się na emocjach i odnaleźć wewnętrzy spokój. "Jesień, piękny czas na wyczyszczenie emocji i wyciszenie. Oddaj spadającym liściom swój niepokój, to na nich zapisana jest tęsknota za przemijającym latem. Idź na spacer, zachwycaj się pięknem jesieni" - zaczęła w poście opublikowanym na jej instagramowym profilu. Wróżka Aida napisała także o wspomnieniach. Apeluje, aby skupić się na pozytywach. "Zostaw w pamięci obrazy dobrych wspomnień, to one są płomieniem, iskrą, rozpalającą w nas chęć życia, ogrzewają naszą duszę, dając nam przestrzeń na nowe szczęście" - napisała jasnowidzka Aida w mediach społecznościowych. Macie zamiar posłuchać jej porad? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Wróżka Aida zasypana komentarzami. Internauci zachwyceni jej przemyśleniami

Wpis jasnowidzki Aidy spotkał się z pozytywnym odbiorem internautów. Ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Czekałam na te piękne słowa", "Jesień, zbieranie liści, kasztanów. Piękne wspomnienia", "Dziękujemy" - czytamy. W komentarzach pojawiły się także zapytania o to, kiedy wizjonerka Aida Kosojan-Przybysz odpowie na pytania podczas transmisji na żywo. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Jackowski przewidział, jaka będzie nadchodząca zima. Szokujące, co nas czeka