Anna Lewandowska chwyciła za nożyczki i ciach. Tak teraz wygląda Laura

Anna Lewandowska początkowo bardzo chroniła wizerunek córek. Kiedy jednak podrosły, zaczęła pokazywać coraz więcej. Klara i Laura całkiem niedawno wyszły też z tatą na murawę przed meczem z Turcją. Starsza córka Lewandowskich ma siedem lat, a młodsza cztery. Chociaż zapewne Laura pierwszą wizytę w salonie fryzjerskim ma już za sobą, tym razem za nożyczki chwyciła jej mama. Co z tego wyszło?

Anna Lewandowska obcięła włosy Laurze. "Mama fryzjerka"

Anna Lewandowska regularnie pokazuje córki w sieci. Tym razem podzieliła się nagraniem ze wskakującą do basenu Klarą, która świetnie pływa i uwielbia wodę. "Syrenka Klara" - napisała. Później opublikowała zdjęcie Laury w kucyku, który wyraźnie jest krótszy niż wcześniej. Emotikona nożyczek wskazuje na to, że tym razem za metamorfozę córki odpowiada sama Lewandowska.

- napisała. Zdjęcie Laury w nowej fryzurze i Klary wskakującej do basenu znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska o charakterach córek. Różnią się od siebie

Anna Lewandowska w rozmowie z portalem Goniec.pl ujawniła, że Klara jest bardzo wrażliwa i nie jest aż tak rozgadana, jak jej młodsza siostra. Córki Lewandowskich zdecydowanie różnią się charakterami. "Zupełne przeciwieństwo. To mnie fascynuje i pewnie wiele innych mam mnie zrozumie: jak to możliwe, by nasze dzieci były tak bardzo różne od siebie? Laura nigdy nie milczy. Mówi bez przerwy. A jej ulubione słowo to 'dlaczego?'. Nie ma chwili, by nie miała do nas jakiegoś pytania. Oczywiście cierpliwość to jak na razie nie jest jej mocna strona. Odpowiedzi oczekuje na już. Laura to wulkan energii" - powiedziała. W tym samym wywiadzie powiedziała też o tym, jak różni się życie w Barcelonie od tego w Monachium. Okazuje się, że tutaj rodzina Lewandowskich jest bardziej anonimowa. "Moje dzieci noszą normalne ubrania, jak każde inne dziecko, idą na lody, a jak są niegrzeczne, to lodów nie dostają, chodzą na plażę, bawią się, mogą po prostu przeżywać swoje dzieciństwo. Nie ma wokół nas aż takiej otoczki. I cieszę się bardzo z tego" - dodała.