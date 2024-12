Publikacja i wydawanie świątecznych kartek przez brytyjską rodzinę królewską to wieloletnia tradycja. Co roku w grudniu drukowana jest nowa kartka z wizerunkiem royalsów, którą poddani mogą nabyć w Wielkiej Brytanii i rozsyłać między sobą. Do mediów społecznościowych właśnie trafił nowy, dość skromny projekt. Król Karol i królowa Camilla zwrócili się do internautów.

Król Karol i królowa Camilla wydali świąteczną kartkę. Coś tu nie gra

Królewska para opublikowała na Instagramie wygląd tegorocznej kartki na Boże Narodzenie. Na białym papierze z jednej strony widać krótki napis: "Życzymy wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku". Na drugiej, głównej stronie po otwarciu kartki znajduje się zdjęcie króla Karola i królowej Camilli. Samych. Wybór zdjęcia jest zaskakujący nie tylko dlatego, że małżeństwo pozuje na nim bez pozostałych, najbliższych członków rodziny, ale też nie jest związane ze świętami. Para królewska nie wykonała sobie nowego zdjęcia w zimowym klimacie. Na kartkę trafił kadr wykonany wiosną, na tle kwiatów.

Nadchodzą święta... Ich Wysokości mają przyjemność podzielić się tegoroczną kartką świąteczną, wykonaną przez Millie Pilkington w Ogrodach Pałacu Buckingham w kwietniu 2024 roku

- napisano pod zdjęciem kartki. Przypomnijmy, że rodzina królewska ma za sobą trudny rok. Zarówno u króla Karola, jaki i księżnej Kate wykryto nowotwory. Choć sytuacja zdrowotna wydaje się opanowana, być może w obliczu tych doświadczeń w pałacu nie przykładano wagi do tego, by zdjęcie odpowiadało świątecznym standardom.

Internauci sypią życzenia królewskiej parze. Uwagę zwróciła stylizacja królowej Camilli

W komentarzach pod postem odezwała się fotografka, która wykonała zdjęcie w ogrodach Pałacu Buckingham. "Jestem naprawdę zaszczycona, że wybrali jedno z moich zdjęć na swoją kartkę" - napisała Millie Pilkington. Część internautek zwróciła uwagę na sukienkę królowej Camilli. Często wybiera kolor niebieski w swoich stylizacjach, co uchodzi za nadzwyczaj udane. "Zachwycające zdjęcie, a Jej Wysokość zawsze wygląda bajecznie w tym odcieniu niebieskiego", "Piękne zdjęcie, niebieski to prawdziwy kolor królowych", "Cudowne zdjęcie! Oboje wyglądają na szczęśliwych" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z nimi? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.