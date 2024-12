Żałoba w rodzinie królewskiej. Nie żyje księżniczka Brygida

Przykra wiadomość dotarła właśnie ze Szwecji. W wieku 87 lat zmarła księżniczka Brygida Bernadotte, siostra króla Szwecji Karola XVI Gustawa. Monarcha wydał przejmujące oświadczenie.

Księżniczka Brygida Bernadotte zmarła w wieku 87 lat. Była starszą siostrą obecnego króla Szwecji

Nie żyje księżniczka Brygida Bernadotte. Szwedzki Pałac Królewski poinformował, że siostra króla Karola XVI Gustawa zmarła na Majorce. Informację o śmierci potwierdził sam król w oficjalnym oświadczeniu. "Z wielkim smutkiem przyjąłem dziś wiadomość o śmierci mojej siostry, księżniczki Brygidy. Moja siostra była barwną i otwartą osobą, za którą ja i moja rodzina będziemy bardzo tęsknić" - czytamy.

Księżniczka Brygida była starszą siostrą króla Szwecji, a także wdową po księciu Johannie Georgu Hohenzollernie, który odszedł w 2016 roku, w wieku 84 lat. Razem z nim doczekała się trójki dzieci. 5 grudnia flagi przed szwedzkimi pałacami Haga i Drottningholm zostały opuszczone do połowy masztu. Pałac poinformował także o szczegółach dotyczących pogrzebu. "Jej Królewska Wysokość zostanie pochowana na Cmentarzu Królewskim w Hagaparken w Sztokholmie, zgodnie z życzeniem księżniczki. Pochówek odbędzie się w obecności rodziny" - można przeczytać w oświadczeniu.

Król Karol XVI zasiada na tronie już od ponad 50 lat. Jego ojciec zginął w katastrofie lotniczej

Król Karol XVI Gustaw zasiada na szwedzkim tronie od 1973 roku, a w 2023 roku obchodził 50-lecie swojego panowania. 78-latek jest obecnie najdłużej panującym monarchą w Europie. Zasiadł na tronie Szwecji 15 września 1975 roku, dziedzicząc koronę po śmierci dziadka Gustawa Adolfa VI. Miał wówczas zaledwie 27 lat. Obecny monarcha nie miał nawet roku, gdy w katastrofie lotniczej zginął jego ojciec. Co jeszcze wiemy o królu Karolu XVI Gustawie? Cierpi on na dysleksję, a w czasach swojej młodości nierzadko był obiektem drwin ze względu na liczne przejęzyczenia. Największą popularność i uznanie zyskał, gdy w grudniu 2004 roku wygłosił płomienne przemówienie. Miało to miejsce tuż po trzęsieniu ziemi i tsunami w Azji Południowo-Wschodniej, w których zginęło ponad 500 turystów ze Szwecji.