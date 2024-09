Grecka księżniczka wzięła ślub. Tylko spójrzcie na jej suknię ślubną

28 września na ślubnym kobiercu stanęła księżniczka Grecji Teodora oraz jej ukochany Matthew Kumar. Arystokratka długo czekała na to, by poślubić amerykańskiego prawnika. Mimo że zaręczyny tych dwojga odbyły się w 2018 roku, to ślub był przekładany i to dwukrotnie. Pierwszy raz zakochani odwołali ślub i wesele przez pandemię COVID-19. Później w styczniu 2023 roku zmarł ojciec księżniczki - król Konstantyn Wielki.

Księżniczka Teodora wzięła ślub. Lista gości robi wrażenie

Księżniczka Teodora i Matthew Kumar powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w Atenach, a dokładnie w prawosławnej Katedrze Zwiastowania Matki Bożej. Miejsce nie było przypadkowe. Zakochani wybrali Ateny, by, jak podaje portal Hello, podkreślić, że ich związek "odzwierciedla ich miłość do Grecji, silne więzi, jakie utrzymują z krajem oraz ich pragnienie dzielenia się grecką kulturą, gościnnością i tożsamością ze swoimi gośćmi". Wśród gości nie zabrakło arystokratów. Na ślubie obecni byli między innymi księżniczka Benedikte z Danii, duńsko-grecka księżniczka Nina wraz z mężem księciem Filipem, księżniczka Niderlandów Aleksja z mężem Carlosem Moralesem oraz czwórką dzieci. Nie zabrakło także księżniczki Grecji i Danii Marii-Olimpii Glücksburg, która była druhną panny młodej. Obecna była także królowa Greków Anna Maria, której towarzyszył książę Nikolas.

Przyjęcie weselne zaplanowano w hotelu One and Only Aesthesis, który ma szczególne znaczenie dla panny młodej. W ośrodku znajdował się klub nocny The Stars, w którym jej ciotk - królowa Sofia zorganizowała przyjęcie weselne, kiedy poślubiła hiszpańskiego króla Juana Carlosa.

Tak prezentowała się na ślubie księżniczka Teodora

Jak podają zagraniczne media, ślub pary był kameralny. Czy panna młoda postawiła więc również na skromność w kwestii wyboru sukni ślubnej? Niekoniecznie. Księżniczka Teodora zdecydowała się na okazałą kreację, której główną ozdobą były koronki i bardzo długi, niezwykle zdobny tren. Biała suknia miała dekolt, który odsłaniał ramiona panny młodej. W oczy rzucał się diadem z diamentami umocowany na głowie arystokratki. Całość uzupełniała urocza wiązanka z białych kwiatów. Warto w tym miejscu podkreślić, że pan młody postawił na klasykę. Przed ołtarzem pojawił się w klasycznym czarnym garniturze i białej koszuli. Zdecydował się także na jasny krawat w delikatne wzory.