Asli Fernández była 30-letnią meksykańską influencerką, która aktywnie działała w mediach społecznościowych. Na swoim facebookowym koncie, gdzie prezentowała prace z zakresu manicure, zgromadziła niemal 90 tysięcy fanów. Na Instagramie zaś obserwowało ją blisko 50 tysięcy wielbicieli. Tragiczna śmierć Asli Fernández przerwała jej obiecującą karierę w sieci oraz pozbawiła matki dwójkę jej małych dzieci.

Tragiczny finał operacji plastycznej. Asli Fernández nie żyje

Według doniesień zagranicznych mediów Asli Fernández zdecydowała się na operacje plastyczne, które miały pomóc jej odzyskać sylwetkę sprzed ciąży. Jak podał portal The Mirror US, internetowa twórczyni planowała poddać się plastyce brzucha, podniesieniu piersi, a także liposukcji.- Pacjenci mogą wrócić do normalnego życia w ciągu dwóch do czterech tygodni, ale pełny powrót do zdrowia może potrwać do sześciu miesięcy - możemy przeczytać na stronie The Mirror US. Co ciekawe, aby sfinansować zabiegi Asli Fernández, zorganizowała zbiórkę internetową. Operacje odbyły się w klinice w Monterrey w Meksyku, gdzie chirurgia plastyczna po ciąży jest dość popularną praktyką. Niestety, jak już wiemy, doszło do tragicznego finału.

Najbliżsi Asli Fernández pogrążeni w żałobie. Mąż pożegnał influencerkę

Chociaż dokładne przyczyny śmierci Asli Fernández nie zostały jeszcze ujawnione, to odejście influcencerki potwierdził jej mąż - Christian Carreón. Mężczyzna zamieścił w sieci poruszający wpis, podkreślając w jego treści, jak dobrym człowiekiem była jego ukochana oraz to, jak wielu fanów będzie za nią tęsknić. - Kochanie wiem, że byłaś bardzo dobrą osobą i że wiele osób cię podziwiało - napisał w sieci pogrążony w żałobie Christian Carreón. Na instagramowym profilu Asli Fernández znalazła się również informacja o zbliżającym się nabożeństwie żałobnym celebrytki. W komentarzach pod postem możemy przeczytać wiele komentarzy od jej rozżalonych fanów, którzy przesyłają słowa pełne wsparcia skierowane do najbliższych zmarłej influencerki. Poruszające zdjęcia Asli Fernández z dziećmi znajdziesz w naszej galerii.