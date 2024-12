Claudia Schiffer dała się poznać jako jedna z najpopularniejszych modelek lat 90. Na początku w ogóle nie miała w planach kariery w modelingu. Wszystko zmieniło się przez przypadkowe spotkanie. Została zauważona w klubie przez jednego z agentów. Wtedy rozpoczęła się współpraca, która zagwarantowała Schiffer międzynarodową rozpoznawalność. Modelka szybko znalazła się w Paryżu na zdjęciach próbnych. Później przyszedł czas na okładki największych magazynów. Kobieta występowała również na małym ekranie, między innymi w produkcjach "Larry King Live" i "The Tonight Show". Schiffer niedawno obchodziła swoje 54. urodziny. Niedługo później wybrała się z córkami na mecz. To bardzo rzadki widok.

Claudia Schiffer spędziła czas z córkami. Tak wyglądają Clementine i Cosima

Claudia Schiffer jest mamą trójki dzieci. Modelka doczekała się syna Caspara, który obecnie ma 21 lat, 20-letniej córki Clementine i 14-letniej córki Cosimy. Ostatnio wraz z młodszymi pociechami 54-latka wybrała się na stadion w londyńskiej dzielnicy Brenford na mecz Premier League pomiędzy Brentford i Nottingham Forest. Uwagę fotoreporterów przykuła, siedząc na trybunach z córkami. Nie da się ukryć, że rzadko kiedy udaje się uchwycić kadr Claudii z dziećmi. Nie sposób nie zauważyć, że pociechy Schiffer są do niej bardzo podobne. 54-latka nie ukrywa, że ma bardzo dobry kontakt ze swoim potomstwem. W 2023 roku powiedziała portalowi Guardian, że uwielbia być mamą dwóch córek, ponieważ może na nowo przeżywać ulubione momenty w modzie z ostatnich dziesięcioleci.

Claudia Schiffer często pozuje w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazała się w bikini

Claudia Schiffer niedawno świętowała 54. urodziny. Z tej okazji wrzuciła do sieci wakacyjne zdjęcie. Na ujęciu zapozowała w bikini i okularach przeciwsłonecznych. Co więcej, na jej palcu usiadł motyl, z którym pozowała przed kamerą. Wielu fanów zwróciło uwagę na uroczego owada. Zdecydowana większość zdecydowała się jednak skomplementować modelkę. "Figura jak u nastolatki", "Nie mam słów, żeby wyrazić, jaka jesteś cudowna", "Wyglądasz wspaniale", "To ciało! Cudowne", "Jaki eliksir pijesz"?, "Z każdym rokiem wyglądasz coraz młodziej" - pisali oczarowani fani. ZOBACZ TEŻ: Tomasz Kammel na wspólnym zdjęciu z Claudią Schiffer. "Chodziliśmy kiedyś ze sobą"