Ważyła ponad 300 kilogramów, schudła prawie 220. Tak dziś wygląda

Christina Phillips zdobyła popularność w programie "Historie wielkiej wagi". Bohaterka show TLC opowiedziała swoją dramatyczną historię w show. Gdy miała zaledwie 22 lata, Christina ważyła ponad 300 kilogramów. Kobieta miała problem z przemieszczaniem się po domu. Problemy zdrowotne i otyłość sprawiły, że została uziemiona w czterech ścianach. Niezbędna była pomoc specjalistów. Christina postanowiła przejąć kontrolę nad swoim życiem i przejść metamorfozę. Dziś jest nie do poznania.

Christina zgłosiła się do programu "Historie wielkiej wagi", gdy ważyła ponad 300 kilogramów. W najgorszych momentach choroby rodzina musiała asystować jej w każdej codziennej czynności. Uczestniczka programu nie mogła nawet sama chodzić. Z czasem udało jej się osiągnąć prawdziwą przemianę. Po operacji bariatrycznej Christina schudła około 220 kilogramów. Początkowo nie było to dla niej wystarczające. - Nawet gdy patrzę w lustro, nie widzę tego, co widzą inni - mówiła. Dzięki zaleceniom lekarza i terapii udało jej się utrzymać prawidłową wagę. - Moim priorytetem jest to, żebym była zdrowa - mówiła Christina. Kobieta zmieniła się nie do poznania. Po latach uczestniczka programu w końcu może prowadzić normalne życie. Spełnia się jako matka dwójki dzieci. Swoją codzienność regularnie pokazuje w mediach społecznościowych.

"Historie wielkiej wagi". Christina Philips musiała przejść operację bariatryczną. Nie łatwo było się zakwalifikować

Droga Christiny do wymarzonej sylwetki nie była łatwa. Już na samym początku programu wyszło na jaw, że niezbędna będzie operacja bariatryczna. W trakcie konsultacji z doktorem Younanem Nowzaradanem okazało się, że niełatwo jednak się zakwalifikować do zabiegu. Christina musiała długo pracować na to, aby zrzucić zbędne kilogramy. Uczestniczka show trzymała się diety i starała się wykonywać ćwiczenia fizyczne. Efekt wielomiesięcznej pracy został uczczony zabiegiem. Po nim bohaterka zmieniła się nie do poznania. Obecnie waży 84 kilogramy.