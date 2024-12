Premiery filmów to prawdziwa rewia mody. W ostatnim czasie gwiazdy przykładają jeszcze większą uwagę do swoich stylizacji. Coraz więcej osób stara się, by kreacje były tematycznie związane z daną produkcją. Tą samą ścieżką postanowił pójść Timothée Chalamet. Aktor pojawił się na nowojorskiej premierze filmu, w którym wcielił się w legendarną gwiazdę - Boba Dylana. Na ściance odtworzył jego stylizację.

Timothée Chalamet zadbał o każdy szczegół. Spójrzcie na te detale

Aktor odtworzył look Boba Dylana z 2003 roku z Festiwalu Filmowego w Sundance. Timothée założył na siebie czerwoną koszulę w kratę i czarną skórzaną kurtkę. Przez szyję gwiazdor przewiesił szal w różnych odcieniach szarości. Sporo wydarzyło się na samej głowie. Timothée zdecydował się przefarbować włosy na blond. To jednak nie wszystko. Zniknęła charakterystyczna burza loków, a na jej miejscu pojawiła się grzywka zaczesana na bok. Ostatnim elementem kultowej stylizacji była wełniana niebieska czapka. Uwagę przyciąga także wąs, który można było zauważyć również na twarzy Dylana w 2003 roku. Timothée zdradził jednak, że ten element nie był zaplanowany stricte pod premierę filmu. W programie "The Late Show" dowiedzieliśmy się, że został on zapuszczony na potrzeby nowego projektu, przy którym obecnie pracuje aktor.

Timothée Chalamet tylko udaje miłego? Na jaw wyszły szokujące relacje

Okazuje się, że medialny wizerunek aktora może różnić się od tego, jak zachowuje się naprawdę. Do nieprzyjemnych sytuacji miało dojść właśnie na planie filmu o Bobie Dylanie. - Chalamet był hiperparanoikiem. Nie wolno nam było nawiązać z nim kontaktu wzrokowego ani się przedstawić - mówiła osoba z produkcji w rozmowie z "Daily Mail". W tym samym wywiadzie inny informator donosił, że podczas jednego ze spotkań Chalamet rzekomo wpadł we wściekłość i zrugał asystenta produkcji niskiego szczebla, który robiąc zdjęcie zaćmienia słońca, przypadkowo uchwycił aktora. Ponadto Timothée miał być zirytowany sytuacjami, w których jego próby były oglądane przez ekipę filmową.