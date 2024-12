Megan Fox niedawno ogłosiła, że spodziewa się dziecka ze swoim wieloletnim partnerem, Machine Gun Kelly'm. Fani pary nie mogli zbyt długo cieszyć się tą informacją. Kilka tygodni później media obiegła wieść o rozstaniu aktorki i gwiazdora. Powodem miała być zdrada rapera. Teraz głos w tej sprawie zabrał były partner Fox, Brian Austin Green. Mężczyzna nie gryzł się w język.

Były partner Megan Fox nie wiedział o rozstaniu pary

Aktor został zaskoczony pytaniem przez jednego z dziennikarzy TMZ. Green nie ukrywał, że bardzo rozczarowało go zachowanie Kelly'ego. - Nie miałem pojęcia. Jest mi tak strasznie przykro, ponieważ wiem, że ona była tak podekscytowana, podobnie zresztą jak nasze dzieci, które cieszyły się na nadchodzące zmiany. Ile on ma lat? 34? Coś około 30. No nieźle, w tym wieku takie akcje? Powinien dorosnąć, przecież ona jest w ciąży - mówił. Gwiazdor zapewnił Fox o swoim wsparciu. - To tragiczna sytuacja i nie życzyłbym tego nikomu - dodał. Megan Fox i Brian Austin Green zaczęli się spotykać w 2004 roku. W 2010 roku wzięli ślub, a dziesięć lat później media obiegła informacja o ich rozstaniu. Obecnie aktor związany jest z tancerką Sharną Burgess.

Tak Megan Fox mówiła o Machine Gun Kelly'm. Wywiad stał się viralem

Jakiś czas temu aktorka odwiedziła Drew Barrymore, gdzie otworzyła się na temat swojego związku z raperem. Jej słowa nie pozostawiały żadnych złudzeń. Fox była zakochana w nim po uszy. Wywiad stał się niezwykle popularny od chwili ogłoszenia rozstania. - On potrafi być różnymi osobami i przybierać różne role w każdej chwili. Ale ma naprawdę czystą duszę i potrafi być bardzo wrażliwy, co mogłaś zobaczyć podczas jednego z wywiadów - zaczęła Megan Fox. - Mogłaś zobaczyć kogoś, kto nie ukrywał się za swoimi porażkami ani nie próbował udawać pewności siebie, gdy jej brakowało. Kogoś, kto potrafił powiedzieć: Czuję, że jestem do niczego, i nie czuję, że zasługuję na to, żeby tu być - dodała.