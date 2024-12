Jennifer Lopez wplątana w skandal Jaya-Z. W tle oskarżenia o gwałt

W mediach znowu zrobiło się głośno na temat rapera Seana "Diddy'ego" Combsa. W sprawę zamieszany ma być także Shawn Carter znany jako Jay-Z. Jak podaje NBC News, do sądu wpłynął pozew cywilny, w którym pojawia się nazwisko obu raperów. Dokumenty dotyczą sprawy gwałtu z 2000 roku. W sieci pojawiło się zdjęcie, które łączy ze sprawą także popularną wokalistkę Jennifer Lopez, która w tamtych latach była w romantycznej relacji z Diddym.

REKLAMA

Zobacz wideo Mandaryna o swojej popularności. "Czułam, że z Jennifer Lopez już piątkę przybijam"

Jennifer Lopez wplątana w sprawę gwałtu. Tabloid udostępnił zdjęcia z celebrytką

Zgodnie ze wspomnianym pozwem cywilnym anonimowa oskarżycielka twierdzi, że została zgwałcona przez Jaya-Z i Diddy'ego. Do zdarzenia miało dojść po imprezie MTV Video Music Awards w 2000 roku. Dziewczyna twierdzi, że po oficjalnej ceremonii wręczenia nagród chciała dostać się na afterparty i pomógł jej jeden z kierowców Combsa, który zawiózł ją na imprezę. Oskarżycielka twierdzi, że przed wejściem do willi rapera kazano jej podpisać klauzulę poufności, a następnie podano jej drink, który wprowadził ją w stan odurzenia i oszołomienia. Dziewczyna miała położyć się w jednym z pokoi, w którym, jak twierdzi, pojawili się Combs i Jay-Z. Według jej zeznań miała zostać przez nich zgwałcona. Po całym zdarzeniu 13-latka miała wybiec z posiadłości i z pobliskiej stacji benzynowej zadzwonić do ojca. Magazyn "Daily Mail" dotarł do fotografii z tamtej imprezy, na których widoczna jest kobieta do złudzenia przypominająca Jennifer Lopez. Na wokalistkę od razu padł cień podejrzeń, bo była wtedy w związku z raperem.

ZOBACZ TEŻ: Darek Stolarz odpalił petardę! Internauci nie dowierzają!

Jennifer Lopez na imprezie kłóciła się z Diddym. Oskarżycielka wspomina o trzeciej celebrytce

Na fotografii, która obiegła media, widać, jak kobieta wyglądająca jak Jennifer Lopez, kłóci się z Diddym w noc domniemanej napaści seksualnej. Według pozwu, w pokoju, w którym doszło do gwałtu, obecna była trzecia osoba, wiadomo, że była to kobieta, która również była popularną celebrytką, ale w pozwie nie została wymieniona. Zdjęcia jednak wyraźnie wskazują, że to Jennifer Lopez była obecna tej nocy w posiadłości Combsa, więc bardzo szybko właśnie na nią rzucono podejrzenia.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.