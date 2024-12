Fraser już tak nie wygląda. Najpierw przytył do roli, teraz zaskoczył metamorfozą

Brendan Fraser od ponad 30 lat zachwyca swoim talentem na dużym ekranie. Amerykański aktor jest znany z wielu ról. Wśród nich można wyróżnić trylogię "Mumii". W 2022 roku w kinach pojawił się film "Wieloryb". Poruszający format opowiadał o nauczycielu języka angielskiego, który zmagał się z poważną otyłością. Brendan Fraser zagrał w nim główną rolę. Z tego względu aktor musiał zmienić się fizycznie. Teraz wrócił do swojej dawnej sylwetki.

Brendan Fraser w odmienionej wersji. Zaprezentował światu nową sylwetkę

Brendan Fraser zagościł na panelu dyskusyjnym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Red Sea w Arabii Saudyjskiej. W trakcie rozmowy nie zabrakło tematu "Wieloryba". Aktor opowiedział o metamorfozie, która była niezbędna, aby przetransformować się do roli. Fraser musiał przytyć kilkadziesiąt kilogramów. Gwiazdor przyznał, że efekt końcowy został osiągnięty głównie przez specjalny kostium ze sztucznej skóry, który ważył ponad 130 kilogramów. Nie sposób nie zauważyć, że aktor wrócił już do dawnej sylwetki. Po trudnej metamorfozie udało mu się zrzucić przybrane wcześniej kilogramy. Fraser od czasu premiery "Wieloryba" zmienił się nie do poznania.

Brendan Fraser przytył do roli w filmie "Wieloryb". Za spektakularny występ zgarnął Oscara

Brendan Fraser zgarnął Oscara za rolę w filmie "Wieloryb". Podczas przemówienia na gali wręczenia nagród nawiązywał do oceanicznych głębin, w których żyją wieloryby. W poruszających słowach dziękował twórcom obrazu, czyli reżyserowi Darrenowi Aronofsky'emu oraz autorowi scenariusza Samuelowi D. Hunterowi. Podkreślił również, że początki w branży aktorskiej nie były łatwe. Cieszył się jednak, że udało mu się tyle osiągnąć. - Jestem wdzięczny Darrenowi za rzucenie mi twórczego wyzwania i wciągnięcie na pokład dobrego statku "Wieloryb". Scenariusz napisał Samuel D. Hunter, który jest naszą latarnią morską. Panowie, obnażyliście swoje serca wielkości wieloryba, abyśmy mogli zajrzeć w wasze dusze jak nikt inny i to dla mnie zaszczyt, że zostałem wymieniony obok was w tej kategorii. Tylko wieloryby potrafią pływać na głębokości talentu Hong Chau - powiedział wzruszony Fraser.