Angelina Jolie od lat należy do najbardziej rozchwytywanych aktorek w Hollywood. Gwiazda pojawiła się w "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Wcześniej mogliśmy ją zobaczyć w programie aż dekadę temu. Już na początku prezenter zwrócił uwagę na nogi celebrytki. Publiczność nie kryła zaskoczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Dzieci tak bardzo bały się zagrać z ucharakteryzowaną Angeliną Jolie, że zatrudniono jej córkę

Angelina Jolie zaskoczyła w talk-show. To ujawniła

"The Tonight Show" to format, który pojawił się w amerykańskiej telewizji już w latach 50. XX wieku i do dziś cieszy się ogromną popularnością. Od lutego 2014 roku gospodarzem programu jest Jimmy Fallon, który gości w show wiele gwiazd. Jedną z nich była Angelina Jolie, która ostatni raz wystąpiła w formacie dziesięć lat temu. Aktorka przyznała, że stroni od tego typu programów, ale tym razem zrobiła wyjątek. Chce promować swój najnowszy film - "Maria Callas". Celebrytka od razu przykuła uwagę ze względu na to, że pojawiła się w "The Tonight Show" bez butów. Jimmy Fallon postanowił zapytać o powód. - Zauważyłem, że jesteś boso. Zapomniałaś swoich butów? - zagaił prowadzący. Okazało się, że Jolie doznała urazu. Dzień wcześniej złamała palec od stopy.

Nie mogłam znaleźć butów, które nie sprawiałyby mi bólu, więc stwierdziłam, że po prostu zrezygnuję z nich całkowicie

- oznajmiła aktorka, co spotkało się z oklaskami uznania od publiczności. I choć gwiazda wystąpiła boso, nie da się ukryć, że olśniła. Postawiła na minimalizm w kwestii kreacji. Wystąpiła w klasycznej, obcisłej czarnej sukience.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Bliźnięta Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapane na zakupach. Mają już 16 lat!

Angelina Jolie i Brad Pitt walczą o dzieci. Jedna z córek już odcięła się od ojca

Jolie i Pitt byli jedną z najgorętszych par Hollywood. Ostatecznie jednak małżeństwo dwójki aktorów nie przetrwało. Oboje jednak nie chcą zrezygnować z wychowywania dzieci. Doczekali się sześciorga pociech - trójki adoptowanych i trójki biologicznych. Jasno poglądy w tej sprawie postanowiła wyrazić 18-letnia Shiloh. Jak informował magazyn People", w dniu swoich 18. urodzin, córka aktorów złożyła do sądu wniosek o usunięcie członu "Pitt" ze swojego nazwiska. Kilka miesięcy później sąd potwierdził zmianę i obecnie Shiloh nosi jedynie nazwisko matki. Przypominamy również, że adoptowani Maddox i Zahara posługują się jedynie nazwiskiem aktorki. W ostatnim czasie z nazwiska Pitt zrezygnowała również córka pary Vivienne.