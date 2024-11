John Krasinski wybrany "najseksowniejszym mężczyzną na świecie". Jego rodzina pochodzi z Bytonia

John Krasinski to obecnie Najseksowniejszy Mężczyzna na świecie - tak przynajmniej uznał magazyn "People", który jak co roku opublikował ranking. 13 listopada ta informacja obiegła media, a ogłoszono ją podczas programu "The Late Show with Stephen Colbert". Internauci już ocenili ten wybór. Ale zacznijmy od najważniejszego pytania: Kim jest John Krasinski?

REKLAMA

Zobacz wideo Nie do wiary!

Kim jest John Krasinski?

John Krasinski urodził się 20 października 1979 roku w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego ma polsko brzmiące nazwisko, już spieszymy z wyjaśnieniami. Jego rodzina ze strony ojca pochodziła z Polski, dokładniej z miejscowości Bytoń w województwie kujawsko-pomorskim. - Jestem bardzo dumny z mojego pochodzenia - podkreślił kiedyś w jednym z wywiadów. Mężczyzna wybrał zupełnie inną drogę niż rodzice (oboje związali się ze służbą zdrowia). Rozwija karierę jako producent i wzięty aktor, który pojawił się wielu produkcjach, a wymienić można tu np. "The Office" (za rolę Jima Halperta został nagrodzony), "Jack Ryan" czy "Na ratunek wielorybom". Głośno jest także o jego życiu prywatnym. W 2010 roku poślubił Emily Blunt, z którą ma dwie córki. Zdjęcia aktora znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

45-latek już zareagował na to wyróżnienie. "Doznałem blackoutu. Zero myśli. Poza tym, że może zostałem oszukany. Nie budzę się, myśląc: Czy to jest dzień, w którym zostanę poproszony o bycie Najseksowniejszym?. A jednak to był dzień, w którym to zrobiliście. Naprawdę podnieśliście mi poprzeczkę" - powiedział dziennikarzom tabloidu. Przekazał przy okazji, że jego żona także była bardzo podekscytowana tą wiadomością. Ale w sumie nie ma się co się jej dziwić!

John Krasinski to "najseksowniejszy mężczyzna na świecie"? Internauci oceniają

Aktor pokonał takich rywali jak np. Harry Styles czy Robert Pattinson. Jakie są reakcje na decyzję magazynu? Internauci dali temu wyraz np. pod nagraniem na YouTubie odcinka "The Late Show with Stephen Colbert". Okazuje się, że mnóstwo osób gratuluje aktorowi i cieszy się, że wreszcie go doceniono. Uważają, że jest fantastycznym człowiekiem i w pełni zasługuje na wygraną w tym roku - choć niektórzy nie ukrywają, że powinien wygrać już znacznie wcześniej. A Wy co uważacie o takiej decyzji? Dajcie znać w naszej sondzie.