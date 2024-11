MTV EMAs 2024. Gwiazdy błyszczą na czerwonym dywanie

10 listopada odbywa się tegoroczna gala MTV Europe Music Awards. Wydarzenie odbywa się w Manchesterze. Co więcej, w 2024 roku muzyczne rozdanie nagród ma swoje 30-lecie. Nie da się zatem ukryć, że to bardzo wyjątkowa gala. Do miasta zjechało mnóstwo słynnych gwiazd, które postawiły na nienaganne stylizacje. Niektórzy bardzo się postarali i zaprezentowali się w kapitalnych stylizacjach. Inni, z kolei, wybrali średnio schlebiające połączenia. Jak oceniacie?

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

MTV EMAs 2024. Olly Alexander

Olly Alexander to brytyjski wokalista. Członek zespołu Years&Years pojawił się na tegorocznej gali MTV EMAs. Artysta postawił na czarną stylizację. Bazą jego stroju były ciemne spodnie. To góra kreacja robiła prawdziwą robotę. Olly wybrał z tej okazji tiulowy top z krótkim rękawem, który składał się z czarnych elementów przypominających kwiaty. Gwiazdor postawił również na srebrną biżuterię w postaci jednego kolczyka. Jak oceniacie?

Olly Alexander fot. Anthony Devlin/Getty Images for Viacom International

MTV EMAs 2024. Molly Marsh

Podczas gali MTV EMAs nie zabrakło również osobowości telewizyjnych. Wśród nich pojawiła się Molly Marsh, gwiazda programu "Love Island" w Wielkiej Brytanii. Kobieta postawiła na długą suknię z cekinami. Kreacja w różowym odcieniu została połączona z czerwonymi butami. Marsh dołączyła szminkę w tym samym kolorze. Dopełnieniem była również bujna, falowana fryzura. Dobre połączenie?

Molly Marsh fot. Anthony Devlin/Getty Images for Viacom International

Nie popisała się za to Gilda Provenzano, która przybyła na wydarzenie u boku Samuela Bragella. Celebrytka miała na sobie kusą, czerwoną i połyskującą sukienkę, która przypomniała kreację rodem z lat. 90. Kreacja ocierała się o kicz. To jednak nie wszystko. Uwagę na siebie zwracała również Harrlet Rose, która postawiła na cielistą, prześwitującą sukienkę. Kreacja miała czarne pasy na sobie, które były nietypowym połączeniem materiału. Duet muzyczny Tommy Villers i Piri również charakteryzował się nietypowymi kreacjami. Artysta miał na sobie garnitur... z szalikiem. Z kolei Piri postawiła na sukienkę, na której była naszyta twarz. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, górnej części artykułu.