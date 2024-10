Wielka sensacja! Zoe Kravitz i Channing Tatum rozstali się

Channing Tatum ma na koncie kilka związków. Przez lata spotykał się z Jenną Dewan, którą poznał na planie "Step Up". Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się córki. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu i w 2018 roku ogłosili rozstanie. Aktor nie narzekał długo na samotność i znalazł szczęście u boku koleżanki z branży - Zoe Kravitz. Zakochani chętnie pokazywali się razem na salonach, a pod koniec 2023 roku media huczały o ich zaręczynach i planowanym ślubie. Niedawno Tatum zagrał nawet w filmie reżyserowanym przez Kravitz. Wygląda jednak na to, że to koniec wielkiej miłości.

Channing Tatum i Zoe Kravitz nie są już razem. "Zerwali zaręczyny"

Magazyn "People" poinformował o tym, że Channing Tatum i Zoe Kravitz rozstali się. "Wiele źródeł potwierdziło nam, że aktorka występująca w "Batmanie" i aktor grający w "Magic Mike'u" zerwali zaręczyny" - czytamy na stronie. Magazyn próbował skontaktować się z aktorami, ale odmówili komentarza. Być może będą do tego zmuszeni, gdy zobaczą komentarze zasmuconych fanów w mediach społecznościowych. "Trudno w to uwierzyć. Fatalna wiadomość", "Co? Nie, tego się nie spodziewałam. Tak bardzo im kibicowałam", "Nie wierzę", "Fatalna wiadomość. Kochałam tę parę", "Nie ma opcji, przecież niedawno pracowali razem nad filmem" - czytamy na instagramowym profilu magazynu "People". Jeśli chcecie powspominać związek Zoe Kravitz i Channinga Tatuma, to w galerii znajdziecie ich wspólne zdjęcia.

Zoe Kravitz chwaliła Channinga Tatuma w wywiadach. "On tak bardzo mnie rozśmiesza"

Zoe Kravitz chętnie opowiadała o swoim związku w wywiadach. Często zaznaczała, że wspólna pasja to fundament relacji z Tatumem. "On tak bardzo mnie rozśmiesza i oboje naprawdę kochamy sztukę, rozmawiamy o niej i zastanawiamy się, dlaczego robimy to, co robimy. Uwielbiamy oglądać filmy, analizować je, rozmawiać o nich i rzucać sobie nawzajem wyzwania" - mówiła Zoe Kravitz w rozmowie z magazynem "GQ".