Terryon Ishmael Thomas to 20-latek, który zyskał popularność, publikując treści na TikToku, gdzie obserwuje go 4,3 milionów osób. Mężczyzna szerszej publiczności jest znany jako Mr.Prada. Teraz rozpisują się o nim amerykańskie media. Wszystko dlatego, że został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wariograf to skuteczna metoda śledcza? "Zwłoki znaleziono w rzece"

Mr. Prada oskarżony o morderstwo

Jak podaje portal BBC News, Terryon Ishmael Thomas został oskarżony o to, że zamordował terapeutę 69-letniego dra Williama Nicholasa "Nicka" Abrahama, który niegdyś był katolickim księdzem. 20-latek został aresztowany we wtorek 1 października w Dallas, kiedy prowadził skradzione auto zmarłego terapeuty. Ciało zamordowanego mężczyzny, owinięte plandeką, znaleziono kilka dni wcześniej w rowie, przy drodze US Highway 51 w Luizjanie. Na nagraniach ze sklepu, leżącego nieopodal, śledczy mieli uchwycić wizerunek tiktokera. Ponadto policja poinformowała, że 69-latek zmarł na skutek tępego urazu głowy, szyi i ramion. Szeryf Gerald Sticker opisał zabójstwo jako "bardzo fizyczną, bardzo brutalną śmierć".

20-letniemu Thomasowi postawiono nie tylko zarzuty morderstwa drugiego stopnia, ale też utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości. Obecnie tiktoker przebywa w areszcie w Dallas w Teksasie, gdzie oczekuje na ekstradycję do Luizjany.

Są świadkowie zdarzenia

- Śledztwo trwa i wymaga czasu, aby zebrać więcej dowodów. Mam nadzieję, że to aresztowanie przyniesie ulgę i poczucie bezpieczeństwa przyjaciołom i rodzinie zmarłego - powiedział w oświadczeniu Casey Hicks z biura szeryfa East Baton Rouge. Jak podaje BBC - śledczy mają mieć już zeznania pierwszych świadków. Ci rzekomo widzieli, jak Thomas w sobotę 28 września, czyli dzień przed znalezieniem ciała Abrahama, wciągał "przedmiot owinięty w niebieską plandekę" do samochodu terapeuty. Z kolei na nagraniach z monitoringu przy budynku, w którym mieszkał tiktoker, widać terapeutę, który był ubrany w te same ubrania, w których znaleziono zwłoki. Śledczy jednak nie podali do publicznej informacji, czy Abraham był terapeutą Thomasa i czy w ogóle się znali.