Nie żyje Gavin Creel. Aktor w lipcu dowiedział się o nowotworze

Gavin Creel dał się poznać jako utalentowany aktor i wokalista. Na Broadwayu zadebiutował w 2002 roku w roli Jimmy'ego w "Thoroughly Modern Millie", można go było oglądać także w roli Claude'a w "Hair" z 2009 roku. W 2017 roku otrzymał nagrodę Tony za rolę Corneliusa Hackla w broadwayowskim "Hello, Dolly!". Na koncie ma też nagrodę Olivier za "The Book of Mormon". W lipcu tego roku dowiedział się, że cierpi na rzadki rodzaj nowotworu - mięsaka z przerzutami.

Nie żyje Gavin Creel. Aktor w lipcu tego roku dowiedział się o złośliwym nowotworze

Jak przekazał "New York Times" Gavin Creel zmarł w poniedziałek 30 września w swoim domu na Manhattanie. Tragiczną informację potwierdził również wieloletni partner aktora, Alex Temple Ward, za pośrednictwem menedżera Matta Polka, który wydał oświadczenie dla amerykańskiego dziennika. Informacja o śmierci aktora wstrząsnęła nie tylko fanami, ale i jego współpracownikami. "Dzisiaj straciliśmy nie tylko jednego z dobrych, ale najlepszego. (...) Oprócz wspaniałego talentu, którym Gavin Creel dzielił się z nami wszystkimi na scenie, opanował umiejętność ożywiania, mobilizowania i inspirowania innych, dzieląc się tym, co w nim najlepsze, czyli po prostu swoim kochającym, radosnym sercem" - można przeczytać w oświadczeniu dyrektora wykonawczego Broadway Cares, Toma Violi.

Kim był Gavin Creel?

Gavin James Creel urodził się 18 kwietnia 1976 roku w Findlay w stanie Ohio. Jego babcia była nauczycielką muzyki i od najmłodszych lat mężczyzna występował przed rodzicami ze swoimi dwiema starszymi siostrami. W szkole średniej dołączył do chóru i zaczął występować w musicalach, a późniejszą karierę związał z aktorstwem. W 1998 roku ukończył University of Michigan School of Music, Theatre & Dance. Kochał nie tylko występy na scenie. Był również autorem tekstów. Dał się także poznać jako orędownik praw osób LGBT+, pomagał założyć organizację o nazwie Broadway Impact, która wspierała małżeństwa osób tej samej płci, gdy były one zabronione w większości Stanów Zjednoczonych. W 2009 roku przekonał producentów "Hair" do odwołania spektaklu, aby obsada i członkowie ekipy mogli wziąć udział w marszu na rzecz praw osób LGBT+, który odbywał się w Waszyngtonie.