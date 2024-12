Jakie buty noszą Dua Lipa i Rosé? Model-ikona powraca w nowej odsłonie

Dua Lipa już wielokrotnie udowadniała, że moda to świetne narzędzie do przekazywania własnych emocji. Rosé, gwiazda K-Popu, wnosi do tej historii elegancję i subtelność. Jej styl? Przede wszystkim klasyczne, kobiece outfity z miejscem na odrobinę szaleństwa. Razem tworzą duet idealny, pokazując, że moda to sposób na wyrażenie siebie – bez ograniczeń. Nie musisz jednak szaleć z całą stylizacją. Czasem wystarczy jeden element, który podkreśli twoją osobowość i pokaże światu, kim jesteś. Takim elementem może być charakterystyczny dodatek albo buty, np. sneakersy, otóż one właśnie wracają do łask.

Rosé, gwiazda K-Popu, wnosi do tej historii elegancję i subtelność Fot. Materiały promocyjne PUMA

Nie wiesz, jak je wystylizować? Wszystko zależy od ciebie. Jeśli jesteś fanką wyrazistych kolorów i nie boisz się odważnych zestawień, zainspiruj się Duą – postaw na czerwone Speedcat i połącz je ze sportowym kombinezonem albo klasycznym garniturem w wersji oversize. Jeśli, tak jak Rosé, wolisz bardziej stonowane stylizacje, czarne sneakersy będą idealnym wyborem – pasują do monochromatycznych looków, ale świetnie uzupełnią też casualowe zestawy z t-shirtem i skórzaną kurtką. Wersja Pink Blush to z kolei ukłon w stronę tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego, ale wciąż dziewczęcego – zaszalej i połącz je z satynową, ołówkową spódnicą i luźną koszulą.

Nowe wersje 'Red', 'Black' i limitowana edycja 'Pink Blush' mają wszystko, co pokochaliśmy w oryginale Fot. Materiały promocyjne PUMA

Dlaczego Speedcat to must-have?

Ich powrót to coś więcej niż reedycja sneakersów sprzed lat. To historia butów, które zawsze wyprzedzały swoje czasy. Od torów wyścigowych po ulice wielkich miast, udowadniają, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody.

Model Speedcat zyskał status ikony dzięki minimalistycznemu designowi Fot. Materiały promocyjne PUMA

Buty, które kiedyś rządziły na torach Formuły 1, dziś robią wielki come-back, gotowe podbić ulice największych miast. Model Speedcat, zaprojektowany w 1999 roku, zyskał status ikony dzięki minimalistycznemu, smukłemu designowi. Ich historia zaczęła się od sportów motorowych, ale szybko stały się ulubieńcami celebrytów, streetwearowych freaków i każdego, kto lubi łączyć wygodę z wyrazistością.

Jeśli, tak jak Rosé, wolisz prostsze stylizacje, czarne sneakersy idealnie dopełnią look Fot. Materiały promocyjne PUMA

Po 25 latach wracają w wielkim stylu. Nowe wersje "Red", "Black" i limitowana edycja "Pink Blush" mają wszystko, co pokochaliśmy w oryginale. Płaska podeszwa i miękkie linie to ukłon w stronę klasyki, a intensywne kolory sprawiają, że wciąż wyglądają świetnie. To buty, które wpasują się w każdy styl – od casualowego denim looku po bardziej odważny, wieczorowy zestaw.

Kampania celebruje różnorodność i indywidualizm, przypominając, że nie ma jednej definicji stylu Fot. Materiały promocyjne PUMA

Premiera już 5 grudnia 2024 roku. Będą dostępne na PUMA.com, w sklepach flagowych oraz u wybranych sprzedawców. Gotowa, by dołączyć do nowej ery stylu?

Wybierz Speedcat i pokaż światu, kim naprawdę jesteś.

