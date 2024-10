To nie są wakacje. Napięcie między Sylwią Madeńską i Sylwią Szostak. Kogo poniosą emocje, a kto wytrzyma tę wojnę nerwów?

Wystartowało nowe reality show "Good Luck Guys" na Prime Video i już od pierwszego odcinka dało widzom jasno do zrozumienia, że nie będzie to lekka rozrywka. Uczestnicy programu, przyzwyczajeni do błysku fleszy, luksusów i wygodnego stylu życia, zostali rzuceni w całkowicie inne realia. Ich nowym domem zostały drewniane chatki na odludziu, bez prądu i innych podstawowych wygód, a zamiast łóżek, czekały na nich twarde maty do spania, poduszki wątpliwej wygody oraz krzesiwo do rozpalenia ogniska.

Materiał promocyjny