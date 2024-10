Mecz Polska-Portugalia w ramach Ligi Narodów UEFA wywołał wiele emocji, często skrajnych. Padły cztery gole - dwa dla Portugalii, jeden dla Polski i jeden samobójczy. Również dla Polski. Sporo mówiło się również o zachowaniu polskich kibiców. Gdy gola strzelił Cristiano Ronaldo, wykonał charakterystyczną cieszynkę. Na trybunach wybuchło wówczas wielkie "siu", co oburzyło internautów. "Ale żenada. Ja rozumiem docenić klasę rywala, ale są jakieś granice" - pisali w komentarzach. Oczywiście ci bardziej zainteresowani modą i innymi aspektami, niekoniecznie sportowymi, z wielkim zaangażowaniem wypatrywali na trybunach WAGs - dziewczyn i żon piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpieński zdradza, co myśli o Lewandowskich

Anna Lewandowska zapozowała z dawną koleżanką. Ale słowa!

Nie mogło tam zabraknąć oczywiście Anny Lewandowskiej, która po to, by kibicować ukochanemu mężowi, opuściła nawet na chwilę swój Camp by Ann [wyjazd treningowy z uczestniczkami, które opłaciły pobyt - red.]. Trenerka pokazała swoim obserwatorom, jak kibicowała, i na Stories pojawiła się obszerna relacja z meczu. Jedna z nich szczególnie przykuwa uwagę. Wszystko za sprawą faktu, że do wspólnego zdjęcia zapozowały dwie popularne WAGs- żona Roberta Lewandowskiego oraz Celia Jaunat - żona Grzegorza Krychowiaka. Paniom uśmiech nie schodził z twarzy, a Lewa pokusiła się nawet o śmiałą deklarację.

I am keeping my fingers crossed for your next competition [ ang. Trzymam kciuki za twój następny konkurs - red.]

- napisała trenerka.

Wszystko dlatego, że Celia od jakiegoś czasu zainteresowana jest bodybuildingiem - z tego powodu intensywnie ćwiczy i ma określoną dietę. Wszystko po to, by mieć jak najmniej tłuszczu i jak najwięcej mięśni. Jej sylwetka jest potem oceniana w konkursie. Na pierwszym z nich żona Krychowiaka osiągnęła nawet miejsce na podium - była druga.

Kibice szaleli po hat-tricku, a Lewa? Tak zareagowała na wyczyn męża

O tym, że Lewandowska od zawsze wspiera męża, wiadomo nie od dziś. W meczu przeciwko Deportivo Alaves Lewandowski, grający wtedy w barwach FC Barcelony, ustrzelił hat-tricka. Żona piłkarza nie zapomniała, by zareagować na jego osiągnięcie. Na InstaStories opublikowała nagranie z trzeciej strzelonej przez ukochanego bramki. Dodała do tego trzy emotki piłki oraz dwa serduszka w barwach klubu. Najwyraźniej była bardzo dumna z męża.