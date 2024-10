To już pewne! Wojciech Szczęsny oficjalnie w Barcelonie!

Wojciech Szczęsny przez lata był jednym z filarów polskiej reprezentacji. Niedawno ogłosił, że to już koniec jego sportowej kariery i przechodzi na emeryturę. Szybko jednak nie nacieszył się "wolnością". Od długie czasu spekulowano, że zostanie bramkarzem FC Barcelony. Klub potwierdził tę informację. Na Instagramie "Dumy Katalonii" opublikowano wpis, w którym poinformowano o zakontraktowaniu Szczęsnego.

Wszystko jest już jasne. Wojciech Szczęsny oficjalnym bramkarzem FC Barcelony

Długo emerytura Szczęsnego nie potrwała, bo dokładnie 37 dni. Sportowiec oficjalnie pożegnał się z drużyną Juventusu i zdecydował się na zakończenie kariery. Pod koniec września urazu doznał Marc-Andre ter Stegen - główny bramkarz katalońskiego klubu. Okno transferowe było już zamknięte. Władze klubu mogły skorzystać z rezerw, ale chciały bramkarza z prawdziwego zdarzenia. I w ten sposób wybór padł na polskiego bramkarza, który niedawno ogłosił, że to koniec jego kariery. Spekulacje medialne podsyciły się, gdy Szczęsny pojawił się w Barcelonie w poniedziałek 30 września, by przejść testy medyczne. Wszystko jest już jednak jasne. Na Instagramie FC Barcelony oficjalnie powitano nowego zawodnika, z którym podpisano kontrakt do końca sezonu. Przypominamy, że teraz Szczęsny będzie klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego.

Fani już szaleją w komentarzach. Polacy czują dumę. Inni są przerażeni jego nazwiskiem

Mimo że w mediach informacja pojawiała się już od dłuższego czasu, to dopiero teraz fani mogą oficjalnie wyrazić radość z powodu zakontraktowania Wojciecha Szczęsnego. Pod postem na oficjalnym profilu FC Barcelony pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy są wniebowzięci decyzją jednego z największych klubów w Europie. "To będą piękne mecze", "Czekałem na to chyba pół życia", "W końcu podpisujemy kontrakt z prawdziwym bramkarzem, nie mogę się doczekać, aż go zobaczę", "Witaj w najlepszym klubie" - czytamy pod wpisem. Niektórzy mają jednak pewien problem - wszystko przez nazwisko. "Witaj! Choć nie umiem przeliterować jego nazwiska!", "Jego nazwisko mnie przerasta". Nie zabrakło także żartu z duetu Szczęsny-Lewandowski: "Czekamy na pierwszą lagę na Robercika".