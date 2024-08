Julia Szeremeta ma dopiero 20 lat, a już może pochwalić się wysokim wynikiem na igrzyskach olimpijskich. Pięściarka zdobyła srebrny medal. Dziewczyna pochodzi z Bieniowa. Jej rodzice, Andrzej i Wiesława, prowadzą gospodarstwo rolne ze stadniną koni, matka zarządza także sklepem.

Ojciec zdradził, w jakich warunkach mieszka medalistka. Mieszkania od państwa jednak nie dostanie

Andrzej Szeremeta wyjawił Sportowym Faktom, że jego córka Julia nie mieszka w luksusach. Dodał, że nie stać ich na to, by ją wspierać finansowo. Szansą na lepszą przyszłość było złoto na igrzyskach, jednak Julia została pokonana w finale przez Tajwankę Lin Yu-Ting.

Wynajmuje najtańszą stancję. Mieszka u mamy znajomego w takim malutkim pokoju, mniej więcej dwa metry na trzy. To stare budownictwo z ciemną kuchnią jak to się kiedyś budowało za komuny

- przyznał ojciec zawodniczki. Rodzice Julii Szeremety chcieli jechać do Paryża, by wspierać młodą zawodniczkę. Nie było to jednak możliwe ze względu na duże koszty podróży i zakwaterowania.

Za srebrny medal Szeremeta otrzymała nagrodę finansową w wysokości 200 tysięcy złotych, diament, obraz oraz voucher na wakacje. Ponadto sportsmenka po przekroczeniu 40. roku życia będzie otrzymywać emeryturę olimpijską. To nie wszystko, bo będą jeszcze bonusy od Polskiego Związku Bokserskiego. Pięściarka otrzyma 100 tys. złotych oraz samochód marki Suzuki. Swoje dorzuci także Ministerstwo Sportu i Turystyki - 75 tys. złotych. Do tego dojdzie jeszcze stypendium sportowe. A kto wie, może za cztery lata zdobędzie złoty medal?

Zamieszanie wokół Lin Yu-Ting. Chodzi o płeć

Zamieszanie wokół Tajwanki, która była ostatnią rywalką Julii Szeremety, wyniknęło ze względu na jej płeć. Kontrowersje nasiliły się w zeszłym roku Imane Khelif i Lin Yu-Ting zostały wykluczone z mistrzostw świata w Indiach. Stało się tak, ponieważ - jak twierdzą organizatorzy - miały mieć za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u nich obecność męskich chromosomów XY, co i tak wedle naukowej wiedzy o niczym by nie przesądzało. Zanim 28-letnia Lin Yu-Ting została mistrzynią olimpijską, dwukrotnie zdobywała złoty medal mistrzostw świata - w 2018 i w 2022 roku.