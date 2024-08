7 sierpnia jest bardzo ważnym dniem dla Polaków podczas igrzysk olimpijskich we Francji. O godz. 12:35 w rywalizacji weźmie udział m.in. Aleksandra Mirosław, o której od poniedziałku jest szczególnie głośno. Sportowczyni ma ogromne szanse, żeby zdobyć złoty medal (byłby to dla nas pierwszy podczas tych igrzysk). Jest w świetnej formie, podczas eliminacji pobiła rekord świata. Wielu więc zaczęło się interesować także jej życiem prywatnym. Co o niej wiemy?

Aleksandra Mirosław - kim jest?

Aleksandra Mirosław urodziła się 2 lutego 1994 roku w Lublinie. Karierę rozpoczęła jako siedmiolatka, na początku zajmowała się pływaniem. W 2007 roku jednak zainteresowała się wspinaczką. Na koncie ma wiele sukcesów, w tym kilka złotych medali zdobytych podczas mistrzostw świata. Na co dzień służy w Wojsku Polskim, ma stopień starszej szeregowej specjalistki. Od kilku lat jest w szczęśliwym związku. W 2019 roku wyszła za Mateusza Mirosława, który... jest jej trenerem! To on sprawił, że zaczęła odnosić sukcesy. "Mateusz lubi innym pomagać, taka osobowość, dobry człowiek, po prostu. I któregoś dnia, kiedy nie byłam zawodniczką ze światowej czołówki, powiedział, że pomoże i mnie. Zadecydował w sumie przypadek. I jesteśmy tam, gdzie jesteśmy" - wyznała Aleksandra Mirosław dla Eurosportu tuż przed igrzyskami w Paryżu. Zakochani poznali się podczas studiów, zaręczyli w lipcu 2017 roku. Prywatne kadry, także z mężem, gwiazdy w swojej dyscyplinie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Dla mnie niesamowite jest to, że mogę dzielić z nim emocje. I te najtrudniejsze, i te najpiękniejsze. (...) Musieliśmy nauczyć się rozwiązywać nasze problemy związkowe od razu. Nie ma cichych dni. I myślę, że to jest dobra rzecz, jestem za to wdzięczna" - mówiła Aleksander w rozmowie z Interią. W tej samej rozmowie dodała też, że zawsze słucha rad męża-trenera, ponieważ ich współpraca opiera się na zaufaniu. "Nie neguję, nie zastanawiam się, po prostu wykonuję jego polecenia, mając spokojną głowę i zaufanie, że idziemy w dobrym kierunku" - dowiedzieliśmy się.

Związki wśród sportowców

Sport połączył wiele małżeństw i par. Do tej grupy należą m.in. Anna i Bartosz Kurkowie. Ona zrezygnowała dla niego z kariery w siatkówce, i teraz wspiera go w Paryżu w walce o złoty medal (mecz z USA odbędzie się 7 sierpnia o godz. 16:00). Ślub planują za to Natalia Kaczmarek, która awansowała do półfinału (biegaczka weźmie udział w rywalizacji o złoty medal podczas IO w środę po godz. 20:45), i Konrad Bukowiecki, który niestety słabo wypadł w Paryżu. Ceremonia zaplanowana jest na wrzesień. Zobacz też: Natalia Kaczmarek zmieni nazwisko! "Tata by wolał, żeby zostało jak jest".