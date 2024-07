Szokująca śmierć podczas igrzysk w Paryżu. Gwiazda sportu w żałobie

W trakcie tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu sportowcy z całego świata uczestniczą w przeróżnych dyscyplinach. Wśród nich znajduje się piłka wodna. Tuż po otwarciu wydarzenia kobieca drużyna ze Stanów Zjednoczonych pokonała Grecję w sobotnim meczu. Jedną z uczestniczek zespołu z USA była Maggie Steffens. Kobieta jednak musiała sobie poradzić z rodzinną tragedią. Niespodziewanie zmarła bratowa trzykrotnej złotej medalistki olimpijskiej.

Dramat sportowczyni ze Stanów Zjednoczonych. Podczas igrzysk olimpijskich straciła członka rodziny

Maggie Steffens podczas igrzysk olimpijskich dowiedziała się, że nie żyje Lulu Cinner. Kobieta miała zaledwie 26 lat. Była młodszą siostrą Bobby'ego Connera, którego Steffens poślubiła w 2023 roku. Głos zabrał, póki co, trener drużyny Stanów Zjednoczonych. Adam Krikorian, cytowany przez portal San Francisco Chronicle przyznał, że był to szok dla całej drużyny. "Z tego, co wiem, Lulu była pełna energii i podekscytowana, że może tu być i oglądać tę drużynę. Uhonorujemy ją, dając z siebie wszystko" - podkreślił trener zespołu piłki wodnej. "To nie jest coś, na co kiedykolwiek można się przygotować. Dzielę ból i smutek razem z Maggie. Ból i szok to emocje, które czujemy" - dodał Krikorian. Maggie dotychczas nie zabrała głosu w mediach. Okoliczności śmierci Lulu Cinner nie są znane. Zdjęcia Maggie Steffens znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Polska odniosła pierwsze sukcesy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Srebro zdobyła Klaudia Zwolińska

Polska sportowyczni Klaudia Zwolińska ma ogromny powód do radości. Jako pierwsza zdobyła medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Kajakarka może pochwalić się srebrnym medalem. Co więcej, kobieta zapisała się w historii sportu. Mogła również liczyć na wsparcie bliskich. "Jestem bardzo zadowolona, że igrzyska odbywają się w Europie. Moja rodzina przyleci, będzie kibicować, oglądać wszystkie moje starty. Jestem bardzo podekscytowana, że wracamy na nasz kontynent, to igrzyska prawie jak w domu" - mówiła Klaudia dla TVP Sportu. Mało kto wie, jak wygląda życie prywatne Zwolińskiej. Sportowczyni ma 25 lat i na co dzień reprezentuje drużynę Start Nowy Sącz. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat Klaudii Zwolińskiej? Szczegóły znajdziecie TUTAJ.