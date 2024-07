A to ci wieści! Tego o Anicie Włodarczyk mogliście nie wiedzieć

Anita Włodarczyk to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportsmenek. Popularność przyniosły jej osiągnięcia sportowe i lekkoatletyka, z którą poczuła szczególną więź. Włodarczyk ma na swoim koncie aż trzy złote medale olimpijskie, kilka rekordów świata i wiele trofeów wywalczonych na stadionach w Polsce i na świecie. Rzut młotem do dyscyplina, na którą postawiła lata temu i biorąc pod uwagę osiągnięcia, okazała się to jedna z najlepszych decyzji. Wybitna młociarka pochodzi ze sportowej rodziny - mama trenowała koszykówkę, tata natomiast grał w piłkę nożną.

REKLAMA

Zobacz wideo Anita Włodarczyk tak skomentowała srebrny medal

Tak wygląda życie prywatne Anity Włodarczyk. Nie ma w nim miejsca na nudę

Anita Włodarczyk jest najbardziej znana dzięki sportowym sukcesom, lecz wiele osób kojarzy ją także z mediów społecznościowych. Młociarka publikuje w sieci coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Zdaje się, że pokazywanie życia prywatnego nie jest w przypadku Włodarczyk problemem. Jakiś czas temu sportsmenka znalazła się w gronie najbardziej inspirujących kobiet świata i otrzymała wyróżnienie Barbie Shero. Z tej okazji wykonano wyjątkową lalkę Barbie stworzoną na podstawie wizerunku lekkoatletki.

Anita Włodarczyk kocha podróże. Ma też swoją ulubioną kuchnię

Z zamieszczanych przez Anitę Włodarczyk treści można śmiało wywnioskować, że jej największą pasją są podróże. Instagramowe konto lekkoatletki pęka w szwach od kadrów z różnych malowniczych zakątków. Sportsmence nieobca jest także śląska kuchnia - fotografia z typowym dla tej części kraju talerzem klusek śląskich, roladą i kapustą zebrała w sieci wyjątkowo dużo polubień.

Dom sportsmenki często można zobaczyć w Instagramowych relacjach - jest utrzymany w ponadczasowym, klasycznym stylu. Dominują jasne kolory okraszone odrobiną pastelowych akcentów. Z życiem Anity Włodarczyk wiąże się naprawdę sporo ciekawych historii. Jeszcze niedawno głośno mówiło się o pościgu złodzieja, który chciał ukraść samochód od młociarki. Ta ruszyła za nim w pościg i przypłaciła to poważną kontuzją. Zerwała mięsień dwugłowy uda i musiała przejść operację. Włodarczyk obecnie ma się dobrze i jakiś czas temu wróciła do treningów. Ostatecznie udało jej się wrócić do pełnej sprawności i nadal realizować się w sporcie. Więcej zdjęć sportsmenki znajduje się w galerii na górze strony.

Anita Włodarczyk Fot. Instagram.com/@anitawlodarczykk