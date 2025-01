Show-biznes nas przyciąga, a prywatne życie celebrytów jest dla nas bardzo interesujące. Bywa jednak tak, że niektóre zachowania osób na świeczniku bardzo nas irytują. Czytelnicy Plotka zabrali głos i napisali, co najbardziej wkurza ich w celebrytach.

"Dobre rady" gwiazd irytują czytelników

Czytelnicy Plotka wskazali, że "dobre rady" od gwiazd niezwykle ich denerwują. "Głupota i dobre rady na wszystko. Wciskają kity, a ludzie się na to nabierają", "Rady dla szaraczków" - czytamy w komentarzach. Nie da się ukryć, że wielu celebrytów czuje się stworzonych do tego, żeby radzić w dziedzinach, o których często nie mają pojęcia czy też żadnych kwalifikacji. Nie wiedzieć czemu, gwiazdy często stawiają się w roli medycznych autorytetów, głosząc swoje teorie niczym prawdy objawione. W tej dziedzinie prym wiedzie Edyta G鏎niak, która zasłynęła wypowiedziami na temat szkodliwości szczepionek czy noszenia maseczek. Popisała się także tezą o reptilianach. "Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia" - stwierdziła gwiazda.

"Parcie na szkło", "Pazerność", "Kupowanie swojej urody" - to wkurza ludzi

Czytelnicy wskazywali także, że celebryci mają "parcie na szkło", a co za tym idzie zrobią wszystko, żeby o nich pisano i mówiono. Nawet jeśli narzekają na media, że zbytnio ingerują w ich prywatność, to same chętnie ją odsłaniają w sieci. Z lubością i w szczegółach relacjonują swoją codzienność w mediach społecznościowych.

Wspomniano również, że gwiazdy potrafią być "pazerne". Pomimo wysokich gaż i zarobków często narzekają chociażby na świadczenia emerytalne, co bardzo irytuje opinię publiczną. Pojawiły się też komentarze, że znani bywają też "oderwani od rzeczywistości" lub też nienaturalni. Czytelnikom nie podoba się fakt, że celebrytki "kupują swoją urodę", jednocześnie nie przyznając się publicznie do wielu zabiegów medycyny estetycznej.

Z komentarzy, które zostały pozostawione na facebookowym profilu Plotka, jasno wynika, że czytelnicy nie przepadają za "złotymi radami" od gwiazd. Wkurza ich też brak naturalności, nieszczerość czy też pogoń za sławą. Które zachowania celebrytów irytują was najbardziej? Zagłosujcie w sondzie pod tekstem.