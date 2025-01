Anna Dymna to polska aktorka filmowa i teatralna. Zagrała Klarysę w "Janosiku", wcieliła się też w Anię Pawlakównę w filmach "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Mimo sławy niezbyt często mówi na temat życia prywatnego. Aktorce bardziej zależy na tym, żeby popularność wykorzystywać w zupełnie innym celu. Od lat angażuje się charytatywnie i prowadzi fundację "Mimo wszystko", która zajmuje się pomocą dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Jakiś czas temu opowiedziała, jak lubi spędzać wolne chwile i jak mieszka.

Dom Anny Dymnej to prawdziwa oaza spokoju. "Nie jest na pokaz"

Anna Dymna nie zaprasza kamer do swojego domu. Aktorka stworzyła sobie przestrzeń, w której odpoczywa i niechętnie się nią dzieli. Nie jest jednak fanką luksusów. "Jak ktoś jest bogaty i coś ma, to... niechże sobie ma. Jakbym się porównywała do tych, co mają dom z basenem, to musiałabym znienawidzić świat, bo nie mam basenu. Wolę zabawiać się w szczęście" - mówiła w jednym z wywiadów aktorka. Dymna mieszka z dala od zgiełku miasta, a jej dom znajduje się na wzgórzu.

Mam malusieńki domek i ogródek, ale wydaje mi się, że mieszkam w raju. To mój mały dymny raj

- opisywała swoje miejsce na świecie Dymna w rozmowie z "Gazetą Krakowską" .

Artystka nie jest minimalistką, a w jej domu można znaleźć masę obrazów czy pamiątek i książek. W salonie znalazła miejsce dla kominka, przy którym w czasie zimniejszych miesięcy lubi się ogrzewać. "Dom nie jest nowoczesny i nie jest na pokaz. Jest po prostu do życia, bardzo wygodny i funkcjonalny. Myślałam sobie, że w nowym domu będzie dużo miejsca. Ale człowiek obrasta w rzeczy. Przyzwyczajam się. Mam w szafie ubrania takie, że wiem, iż w nie nie wejdę, ale trzymam. Na wszelki wypadek. Najładniejsze oddałam podopiecznym w Radwanowicach" - mówiła Anna Dymna. Aktorka lubi otaczać się antykami i bibelotami z duszą. Jest też fanką naturalnych materiałów, jak drewno. Kadr z salonu Anny Dymnej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ogród Anny Dymnej. Aktorka ujawniła, że "pełen jest Istot"

Anna Dymna uwielbia spędzać czas w swoim ogrodzie i go pielęgnować. Tu znajduje się również oczko wodne, które wybudowała z wynagrodzenia za rolę w "Wiedźminie". "Posadziliśmy wspaniałe leszczyny - szczególne, magiczne, królewskie drzewa. Zresztą wszystkie nasze drzewa są szczególne - mają swoją historię i imiona. Jarzębina płacząca to Anka, jarząb mączny Krzysiek - nosi imię męża, a czerwona leszczyna Michały - syna. (...) Mój ogród pełen jest Istot. Nie jest to ogród dla kogoś - jest tylko mój!" - zaznaczała aktorka.