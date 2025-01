Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska (z domu Mańkowska) prężnie działają na rzecz Fundacji Książąt Lubomirskich, której książę Lubomirski-Lanckoroński jest prezesem. Oboje są też bardzo aktywni w przestrzeni publicznej oraz w mediach społecznościowych. Na Instagramie zwykle relacjonują działania wspomnianej fundacji. Teraz jednak pozwoli sobie na bardziej osobisty kadr.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda kłaniał się księciu Williamowi

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska na romantycznym ujęciu

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński na Instagramie zamieścił zdjęcie z żoną. Widać na nim, jak para arystokratów przytula się do siebie, a uśmiechy nie schodzą im z twarzy. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że wybrali się na wspólny urlop. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że do Uzdrowiska Szczawnica przybyli na koncert, którego współorganizatorką była właśnie księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska. "W Uzdrowisku Szczawnica odbył się właśnie Wiedeński Koncert Noworoczny, który zorganizowała Księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska wraz z burmistrzem miasta i gminy Szczawnica. To pełne najlepszych straussowskich utworów wydarzenie odbyło się w pięknym Dworku Gościnnym zaprojektowanym i odbudowanym przez brata księżnej, Nicolasa Mańkowskiego" - czytamy w opisie pod fotografią. Nie zabrakło również innych szczegółów na temat wspomnianego koncertu. "Gwiazdą wieczoru był słynny śpiewak Opery Krakowskiej, w której Radzie zasiada Książę Jan, solista Tomasz Kuk. Wykonał on najlepsze pieśni z repertuaru Johanna Straussa".

ZOBACZ TEŻ: Książę Lubomirski ujawnił prawdę na temat księżnej Kate. Taka jest prywatnie

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński chwali się historią rodziny

Zdjęcie małżonków i kolejne ujęcia ze wspomnianego koncertu to nie wszystko. Instagramowy wpis na temat eventu stał się punktem zapalnym, by opowiedzieć o arystokratycznym pochodzeniu pary i historii ich rodzin. "Księżna Helena z mężem Janem i księżniczka Elisabeth często bywają w Szczawnicy, gdzie wśród pięknych gór można było tym razem przenieść się, dzięki muzyce, do dawnego Wiednia. Stolica Austrii i Niederösteriech to region, w którym wychowywał się książę Jan oraz miejsce, gdzie stoją zamki wielu jego krewnych. Retz, Idolsberg czy Buchberg to zamki, w których wraz z rodzicami mieszkał książę za młodu oraz urodziła się jego ciotka Karolina Lanckorońska. Nieopodal leży dawny zamek pradziadka Księżnej Heleny - Vranov" - czytamy. Na tym nie koniec opisów historycznych. "Związki Lubomirskich z Austrią sięgają XVI wieku a młody książę pierwszy raz w operze był właśnie we Wiedniu. Tam również jako osiemnastolatek debiutował na słynnym Balu Debiutantów przy dźwiękach wiedeńskich walców" - chwalono się.