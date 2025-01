Katarzyna Cichopek aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Gwiazda "M jak miłość" publikuje nie tylko materiały zza kulis pracy, ale także dzieli się propozycjami stylizacji czy zabawnymi filmikami. Ostatnie nagranie jednak wyjątkowo zaskoczyło internautów. W komentarzach zawrzało.

Zobacz wideo Ibisz wspomina wspólne chwile z Cichopek. Nie chodzi o telewizję

Katarzyna Cichopek rozpięła spodnie i się zaczęło. Pod nagraniem lawina komentarzy

Od kiedy Cichopek na swoim profilu na Instagramie rozpoczęła cykl krótkich humorystycznych filmików, co jakiś czas internauci mogą zobaczyć, jak mniej więcej wygląda codzienność prezenterki "halo tu polsat". Aktorka stara się pokazywać, że jest jej niezwykle blisko do śledzących ją obserwatorów, a ona sama mierzy się z podobnymi problemami. Jednym z nich postanowiła się podzielić w ostatnim nagraniu. Widzimy na nim 42-latkę zajmującą się różnymi czynnościami w ciągu dnia, jak np. wyjście do kawiarni czy czytanie książki. Kluczowym momentem filmu jest ten, kiedy Cichopek... rozpina spodnie, dzięki czemu odzyskuje upragniony komfort. Nie da się ukryć, że tym sposobem aktorka chciała pokazać, że i ona nie zawsze ma idealnie płaski brzuch. Przekaz docenili zresztą jej fani, czego wyraz dali pisząc pozytywne komentarze. "Ufff, myślałam, że tylko ja tak muszę", "Dokładnie tak jest", "O, to, to. Wreszcie ktoś to powiedział na głos" - czytamy pod postem na Instagramie. Kadry z nagrania znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek pokazała, jaką ma tapetę w telefonie. Domyślacie się, co to może być?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Para dokumentuje swoje podróże, wspólne tańce, a nawet to, jak radzą sobie w kuchni. Ostatnio aktorka opublikowała nagranie, na którym pokazała ekran swojego telefonu. Okazało się, że na tapetę ustawiła zdjęcie z ukochanym, na którym pozują razem obok Koloseum w Rzymie. Czytaj więcej: Cichopek pokazała, jaką tapetę ma na telefonie. Kurzajewski rozradowany